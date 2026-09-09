Подорожчання продуктів у Львівській області — не єдина зміна, яку відчули місцеві мешканці. У Львові суттєво подорожчало й житло на вторинному ринку: за рік медіанна вартість однокімнатної квартири зросла на 15% і тепер становить 75 тисяч доларів.

Про це повідомили на порталі нерухомості ЛУН. «Середня вартість житла у Львові продовжує зростати. За останні пів року трикімнатні квартири подорожчали на 6% у доларах. Попит підтримується завдяки відносній безпеці регіону», — йдеться в повідомленні.

Загалом двокімнатна квартира у Львові зараз коштує 105 тисяч доларів, що на 10% більше, ніж рік тому. Трикімнатна — 141 тисячу доларів, а це вже зростання на 19% за рік.

Скільки коштують квартири в різних районах

Ціни на однокімнатні квартири різняться залежно від району. Найдорожче таке житло продають у Франківському районі — в середньому за 85 тисяч доларів. Далі йдуть Сихівський (76 тисяч доларів), Личаківський (75,3 тисячі), Шевченківський (75 тисяч) та Залізничний (70,6 тисячі).

Найдешевші однокімнатні квартири — у Галицькому районі: медіанна ціна там становить 69 тисяч доларів.

Вартість двокімнатних квартир по районах Львова така:

Галицький — 115 тисяч доларів;

Личаківський — 115 тисяч доларів;

Франківський — 112 тисяч доларів;

Сихівський — 103 тисячі доларів;

Шевченківський — 102 тисячі доларів;

Залізничний — 93,2 тисячі доларів.

Трикімнатні квартири коштують:

Галицький — 173 тисячі доларів;

Франківський — 162 тисячі доларів;

Личаківський — 158 тисяч доларів;

Шевченківський — 131 тисяча доларів;

Сихівський — 129 тисяч доларів;

Залізничний — 115 тисяч доларів.

Де у Львові знайти найдоступніше житло

Найдоступніші однокімнатні квартири у Львові — у Галицькому районі (69 тисяч доларів), тоді як найдорожчі зосереджені у Франківському (85 тисяч доларів). Різниця в медіанній ціні однокімнатної квартири між найдорожчим і найдешевшим районами сягає 16 тисяч доларів.

Для порівняння: за даними OLX Нерухомість, медіанна вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку Києва в липні становила понад 74 тисячі доларів — на 3% більше, ніж рік тому. Столиця лишається найдорожчим містом України за співвідношенням вартості житла і мінімальної зарплати, а Львів посідає друге місце.

Загалом по Україні станом на червень медіанна вартість квартир у доларах зросла на 3% — до трохи більш як 61 тисячі доларів.

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