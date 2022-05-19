"Українське суспільство не цікавить новий "Мінськ" і повернення війни через кілька років".

Про це заявив радник голови Офісу президента України та член української делегації на переговорах з росією Михайло Подоляк.

«Не пропонуйте нам припинення вогню - це неможливо без тотального виведення військ РФ. Українське суспільство не цікавить новий "Мінськ" і повернення війни через кілька років. Поки Росія не готова повністю звільнити наші землі, наша переговорна платформа - зброя, санкції і гроші», - підкреслив Подоляк.

Не пропонуйте нам припинення вогню — це неможливо без тотального виведення військ РФ. Українське суспільство не цікавить новий «Мінськ» і повернення війни через кілька років. Поки 🇷🇺 не готова повністю звільнити наші землі, наша переговорна платформа — зброя, санкції та гроші. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 19, 2022

Нагадаємо, раніше представник ОП заявив про призупинення переговорного процесу.

"Безумовно, що переговори сьогодні припинені. Росія як і раніше не розуміє наслідки війни. У неї є ілюзії, що вони можуть на сході України досягти певних військових успіхів – це не так. Вони ще мають ілюзію, що можуть відбитися від санкцій. Росія ще не до кінця зрозуміла, що вона країна - ізгой", - повідомив Подоляк.

Також Подоляк повідомляв, що не тільки французький президент Макрон пропонував Україні піти на поступки по суверенітету для "збереження обличчя" президенту РФ Володимиру Путіну, але і ще ряд європейських політиків.

"Ці заяви не тільки пана Макрона, а й ще деяких людей з європейського політичного співтовариства трохи дивні... Зрозуміло, що українське суспільство не підтримає таких вимог ні в якому вигляді. По-друге, будь-яка поступка РФ означатиме Мінськ-3, а отже відкладену війну. Це має розуміти політична еліта Європи, коли робить такі заяви. І ми на це свідомо не підемо ні в якому вигляді", – підкреслив Подоляк.

Також повідомлялося, що західні політики занервували через можливу перемогу України у війні з росією.

Також Politeka.net писала про можливі терміни початку контрнаступу ЗСУ.