В офісі президента України підтвердили призупинення переговорів між Україною і росією.

Як пише Politeka.net, про це в єфірі єдиного телемарафону заявив радника глави Офісу президента, член української делегації на переговорах з рф Михайло Подоляк. За його словами, переговорний процес був припинений, так як після стамбульського комюніке немає будь-якого істотного просування.

"Російська федерація все ще залишається у своєму стереотипному мисленні. Але будь-яка війна все одно буде завершуватися за столом переговорів і модерувати цей процес, як мені здається, буде пан Зеленський", - зазначив Подоляк.

Він також запевнив, що віддавати що-небудь, щоб "зберегти обличчя Путіна", Україна не збирається.

Додамо, кількома годинами раніше про припинення переговорів заявив заступник голови МЗС рф Руденко. Він повідомив, що ініціатором виходу з процесу нібито був саме Київ.

"Переговори РФ і України не йдуть, Київ фактично вийшов з цього процесу", - повідомив Руденко.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що готовий вести переговори з російським лідером Володимиром Путіним на умовах діалогу, але не ультиматумів.

Пізніше заступник голови ОПУ Ігор Жовква розповів, що саме відповідає Путін світовим лідерам, які пропонують йому провести зустріч із Зеленським.

"Ми прекрасно знаємо, що кілька лідерів і держав зверталися до президента Путіна з таким проханням, закликом: сісти за стіл переговорів. Але, на жаль, досі він не готовий, більше того, деяким лідерам він каже, що час ще не настав", - розповів Ігор Жовква.

Також повідомлялося, що західні політики занервували через можливу перемогу України у війні з росією.

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