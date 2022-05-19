Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины и член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк.

«Не предлагайте нам прекращение огня – это невозможно без тотального вывода войск РФ. Украинское общество не интересует новый «Минск» и возвращение войны через несколько лет. Пока Россия не готова полностью уволить наши земли, наша переговорная платформа — оружие, санкции и деньги», - подчеркнул Подоляк.

Не пропонуйте нам припинення вогню — це неможливо без тотального виведення військ РФ. Українське суспільство не цікавить новий «Мінськ» і повернення війни через кілька років. Поки 🇷🇺 не готова повністю звільнити наші землі, наша переговорна платформа — зброя, санкції та гроші. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 19, 2022

Напомним, ранее представитель ОП заявил о приостановлении переговорного процесса.

"Безусловно, что переговоры сегодня приостановлены. россия по-прежнему не понимает последствия войны. У нее есть иллюзии, что они могут на востоке Украины достичь определенных военных успехов – это не так. Они еще питают иллюзию, что могут отбиться от санкций. россия еще не до конца поняла, что она страна-изгой", - сообщил Подоляк.

Также Подоляк сообщал, что не только французский президент Макрон предлагал Украине пойти на уступки по суверенитету для "сохранения лица" президенту РФ Владимиру Путину, но и еще ряд европейских политиков.

«Эти заявления не только господина Макрона, но и еще некоторых людей из европейского политического сообщества немного странные... Понятно, что украинское общество не поддержит таких требований ни в каком виде. Во-вторых, любая уступка РФ будет означать Минск-3, а следовательно отложенную войну. Это должна понимать политическая элита Европы, когда делает такие заявления. И мы на это сознательно не пойдем ни в каком виде», – подчеркнул Подоляк.