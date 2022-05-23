Країни Європи продовжують купувати у країни-агресора енергоресурси, тим самим фінансуючи війну в Україні.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк знову ткнув носом Європі за фінансування кремля, війська якого вбивають в Україні дітей і гвалтують жінок. За словами радника, країни Європи продовжують купувати у рф енергоресурси, а за виручені кошти путін фінансує свою армію.

"Завершується третій місяць вторгнення РФ в Україну. Європа продовжує відправляти в Москву мільярд євро в день, купуючи нафту і газ. РФ продовжує вбивати дітей, ґвалтувати жінок і руйнувати міста. Українці продовжують захищати європейські кордони і демократичну цивілізацію. Робіть висновки", - написав у Twitter радник глави ОП Михайло Подоляк.

Зазначимо, раніше Михайло Подоляк також жорстко висловився на пропозицію деяких європейських політиків "зберегти обличчя путіну". За словами радника, деякі західні лідери хочуть завершення війни, а ще просять віддати кремлю частину територій, щоб "зберегти обличчя росії".

"Деякі західні політики хочуть завершення війни з можливістю для Росії зберегти обличчя, віддавши їй частину територій, пише Politico. Зберегти обличчя після Бучі і Маріуполя? Дивовижна логіка, але, якщо ці політики хочуть віддати Росії частину своїх територій, це справа їхніх виборців", - написав Подоляк у Twitter.

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