В городе Стрый, что во Львовской области священнику Украинской православной церкви московского патриархата Владимиру Мандзюку плеснули в лицо зеленкой. Об инциденте сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.
Отмечается, что инцидент произошел с протоиереем Владимиром Мандзюком. Также указывается, что о произошедшем сообщила его дочь в Facebook.
"Это мой папа, отец Владимир, священник УПЦ в г. Стрый. Сегодня во время церковного богослужения ему выстрелили в лицо зеленкой так называемые националисты, захватывающие наши храмы. Еще раз пишу: наши батюшки молятся о наших воинах, о нашей стране, мы молимся на церковно-славянском языке, помогаем чем можем: деньгами, гуманитарной помощью. Опомнитесь, Бог поругаем не бывает", - заявила дочь священника УПЦ МП.
Отметим, что на инцидент на Львовщине также отреагировал советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко. Он написал коротко: "Что здесь скажешь, у каждого патриота Украины есть свое оружие".
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