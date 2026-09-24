Виконком міськради затвердив новий тариф на централізоване водовідведення для КП «Миколаївводоканал». Розповідаємо, якою буде нова ціна та чому її змінили вперше з 2019 року.

Водопостачання у Миколаєві та тарифи на комуналку знову в центрі уваги — виконком міської ради 23 вересня затвердив новий тариф на послуги централізованого водовідведення, який почне діяти вже з 1 жовтня 2026 року.

Як повідомляє офіційний портал Миколаївської міської ради, документ передбачає коригування ціни для забезпечення стабільної роботи КП «Миколаївводоканал» та надання якісних послуг споживачам.

Який новий тариф затвердили

Тариф на послуги централізованого водовідведення становитиме 41,256 грн за кубометр. Такий рівень відповідає ціні, встановленій державним регулятором — Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Підставою для ухвалення рішення стала постанова НКРЕКП № 2304, прийнята наприкінці минулого року. Тож міський виконком фактично привів місцевий тариф у відповідність до рівня, який уже затвердив державний регулятор.

Важливо: тариф на послуги з водопостачання залишається без змін. Тобто корегується лише частина платіжки, пов'язана з відведенням стічних вод.

Чому тариф підвищили вперше з 2019 року

Начальниця відділу тарифів та цінової політики департаменту стратегічного розвитку та інвестицій Олена Боличевська нагадала, що тарифи для підприємства не переглядалися з 2019 року. За цей час значно зросли ціни на основні складники, що впливають на тарифоутворення.

Через це чинні тарифи «Миколаївводоканалу» більше не покривають реальні витрати, і підприємство накопичує багатомільйонну збитковість.

«За 8 місяців поточного року підприємство має майже 360 мільйонів гривень збитків», — зазначила Олена Боличевська.

За її словами, новий тариф дозволить зменшити збитковість підприємства майже на 48 мільйонів гривень.

Що це означає для мешканців

Для більшості споживачів зміна відобразиться у графі «водовідведення» платіжки. Оскільки тариф на водопостачання лишився незмінним, загальне зростання суми залежатиме від обсягу спожитої води. Усереднений розрахунок для домогосподарства можна зробити, помноживши кількість спожитих кубометрів на новий тариф 41,256 грн/куб.м.

Новий тариф почне діяти з 1 жовтня 2026 року — саме з цієї дати рішення виконкому вводиться в дію.

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