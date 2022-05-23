На цю тему президент України висловився під час розмови в Українському Домі в Давосі. Так, Зеленський підкреслив, що зараз Росія однозначно перевершує Україну в кількості військової техніки на Донбасі.
"Нам не вистачає техніки, тому що ми боремося проти такої великої за розміром держави і великої за розміром армії держави. У них в 20 разів більше техніки, зараз на Донбасі 1:20", - розповів Зеленський.
У той же час він підкреслив, що на цьому тлі успіхи української армії на фронті виглядають ще більш вражаючими.
"Уявіть собі, як міцні наші воїни, який у нас народ", - захопився президент.
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Він заявив, що не хоче, щоб в Україні гинули сотні тисяч людей. Зеленський підкреслив, що для запобігання цьому сценарію нашій країні потрібна військова техніка. Особливо-знаряддя великої дальності.
В ході свого виступу президент України також заявив, що найближчі тижні війни будуть вкрай складними: в окремих районах росіяни намагаються наступати, в інших – підтягують резерви або зміцнюють позиції. Зеленський підкреслив, що українцям важливо усвідомлювати всю серйозність ситуації і продовжувати боротися.
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