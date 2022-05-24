Про це пише видання «Медуза» з посиланням на джерела в російському уряді і бізнесі. Відзначається, що зараз діями Путіна, який розв'язав війну в Україні і фактично "добив" цим економіку Росії, незадоволені практично всі люди у владі.
І хоча ніхто не збирається скидати кремлівського диктатора, в Кремлі все частіше піднімається тема його наступника.
«Є розуміння, або побажання, що в досить доступній для огляду перспективі управляти державою він не буде. Президент наворотив, але потім все можна буде виправити - якось домовитися», - кажуть джерела видання.
За їхніми словами, в Кремлі вже почали обговорювати можливих кандидатів для управління країною після Путіна. Серед них виявилися мер Москви Сергій Собянін, заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв і перший заступник глави АП Сергій Кирієнко.
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Останній зараз постійно перебуває на зв'язку з Путіним як куратор Донбасу. При цьому невідомо, чи хоче сам Кирієнко зайняти місце Путіна.
Відзначається, що зараз найближче коло російського президента складається з тих, хто бере участь в «операції» в Україні – керує військами або займається Донбасом.
Близькі до Кремля джерела підкреслюють, що у владі всі розуміють, що Путін може покинути пост президента тільки в разі різкого погіршення стану здоров'я. Таким чином, невдоволення чиновників нічим не загрожує диктатору.
«Люди плюються, але все одно працюють, ставлять країну на військові рейки», - стверджують джерела.
Нагадаємо, опозиціонер Навальний висловився про війну в Україні і звернувся до влади.
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