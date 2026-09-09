У Дрогобичі з 7 вересня змінили умови безкоштовного проїзду для учнів 10–11 класів. Для старшокласників із сіл, де немає ліцеїв, тепер діє ліміт у 44 безкоштовні поїздки.

Подорожчання продуктів у Львівській області — не єдина зміна, яку мешканці регіону відчули цього вересня. Із 7 вересня в Дрогобичі набули чинності нові умови безкоштовного проїзду для учнів 10–11 класів.

Як повідомляє місцеве видання Inkorr, ідеться про старшокласників із сіл, на території яких немає ліцеїв. Для них тепер діє чіткий ліміт — 44 безкоштовні поїздки.

Таким учням доводиться щодня їздити на навчання до ліцеїв, розташованих у Дрогобичі, тож питання проїзду для них критично важливе. Раніше безкоштовний проїзд для школярів не мав зафіксованого обмеження, тепер кількість поїздок визначено наперед.

Кого саме стосується зміна

Новий ліміт стосується учнів 10–11 класів, які мешкають у селах Дрогобицької громади, де немає власних ліцеїв. Саме цим дітям доводиться добиратися до навчальних закладів у місті громадським транспортом.

Безкоштовні поїздки збережено, однак тепер їхня кількість обмежена. Решту поїздок, які не входять до ліміту, старшокласники оплачують на загальних умовах.

Що варто зробити батькам

Родинам старшокласників із сіл без ліцеїв варто уточнити в адміністрації навчального закладу або у відділі освіти Дрогобицької міської ради, як саме тепер ведеться облік безкоштовних поїздок і що робити, коли ліміт вичерпано.

Також слід перевірити, чи чинний учнівський квиток або картка, за якою дитина користується безкоштовним проїздом, — щоб уникнути непорозумінь у транспорті.

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