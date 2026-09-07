Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 8 по 14 вересня показує поступове потепління: температура вдень зросте з +21° до +26°, а опадів синоптики не прогнозують.

погода в регіоні вже готувала кілька несподіванок цієї осені — тепер синоптики повідомляють, що Одеську область з 8 по 14 вересня чекає поступове потепління: температура вдень підніметься з +21° до +26°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня денні температури коливатимуться в діапазоні від +21° до +26°, а нічні — від +16° до +23°.

У вівторок, 8 вересня, повітря вдень прогріється до +21°, а вночі опуститься до +16°. Небо буде малохмарним, без опадів.

У середу, 9 вересня, стовпчики термометрів вдень покажуть +22°, вночі — +17°. Синоптики обіцяють малохмарну погоду без опадів.

У четвер, 10 вересня, температура вдень утримається на позначці +23°, вночі — +19°. Хмарність малохмарна, опадів не прогнозують.

У п’ятницю, 11 вересня, вдень очікується +24°, вночі — +20°. Хмарність мінлива, без опадів.

У суботу, 12 вересня, денна температура підніметься до +25°, нічна — до +20°. Хмарність залишиться мінливою, опадів не буде.

У неділю, 13 вересня, повітря вдень прогріється до +25°, а вночі — до +22°. Небо малохмарне, без опадів.

У понеділок, 14 вересня, тиждень завершиться найвищою денною температурою — +26°, вночі — +23°. Хмарність малохмарна, опадів не прогнозують.

Найтеплішим днем тижня стане понеділок, 14 вересня, коли повітря прогріється до +26°, а найпрохолоднішим — вівторок, 8 вересня, з денною температурою +21°. Перепад температур за тиждень становить 5°, опадів протягом усього періоду не прогнозують.

Попри те, що спека не сягне екстремальних позначок, дні тижня стануть помітно тепліше до кінця періоду — синоптики радять одягатися шарами: вранці та ввечері, коли повітря охолоджується до +16°...+19°, знадобиться легка кофта, а вдень, коли термометри показують +24°...+26°, варто подбати про воду та захист від сонця. Оскільки опадів не прогнозують, парасолька цього тижня не знадобиться.

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