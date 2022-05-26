Ряд политических сил Европы сейчас изо всех стараются «загнать» Украину за стол переговоров с Кремлем, тем самым помогая россии.

Об этом в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, сейчас в Европе сформировался «пропутинский блок».

«Франция, Германия, Италия и Венгрия – за «мир» и переговоры. Переговоры по одной простой причине: уступки путину», - заявил Арестович.

Он рассказал, что такая позиция некоторых стран уже сейчас негативно сказывается на ситуации в Украине. В частности, на фронте сложилась крайне тяжелая обстановка на Востоке, где украинские войска остро нуждаются в более эффектном вооружении. По словам Арестовича, этой проблемы можно было бы избежать, если бы Германия не затягивала с поставками танков, БМП и гаубиц.

В то же время Арестович подчеркнул, что Украина не пойдет ни на какие уступки.

«Мы готовы противостоять в одиночку. Мы не то, что не сломаемся, а речи не может быть ни о каких уступках. Мы будем сражаться, пока мы можем сражаться - до последнего солдата, чтобы освободить свою территорию. Напоминаю, что даже без западной помощи мы освободили 4,5 области», - заявил советник главы ОП.

Стоит также отметить, что Италия, Венгрия и Кипр, по данным Reuters,поддержали внесение в проект итогового заявления заседания ЕС 30-31 мая пункт о необходимости мирных переговоров между Украиной и Россией.

Напомним, Арестович выругался на западных "миротворцев".

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