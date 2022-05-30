Президент України 30 травня виступив з потужним зверненням до Європейської Ради.

У ньому Зеленський нагадав про те, що з моменту введення п'ятого пакету санкцій проти рф 8 квітня пройшло вже 52 дні. Президент підкреслив, що в кожен з цих днів через розв'язану Росією війну в Україні гинули діти і дорослі, знищувалися будівлі.

Зеленський висловив своє здивування у зв'язку з відсутністю рішучих дій з боку Євросоюзу. На його думку, зараз Європа залежить від Росії, а має бути навпаки.

"Ніяких компромісів за рахунок нашого суверенітету і територіальної цілісності бути не може. Чому шостого пакету санкцій досі немає? Чому ви залежите від тиску Росії, а не навпаки? Росія повинна залежати від вас! Чому Росія досі може заробляти по 1 млрд євро щодня, продаючи енергоресурси? Чому банки країни-терориста все ще працюють з Європою і світовою фінансовою системою? Серйозні питання. І чому на території Євросоюзу досі активні російські державні канали? Чому російські чиновники і судді досі не під санкціями?",- поцікавився Зеленський.

Він підкреслив, що ефективні відповіді в протистоянні з Росією Україна і Євросоюз можуть знайти тільки за умови єдності.

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