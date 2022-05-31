Президент України підкреслив, що в цьому питанні краще не поспішати.

Про те, як Україна звільнятиме захоплені Росією території, Володимир Зеленський розповів на брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою.

Президент підкреслив, що наша країна не планує залишати свої території Росія і буде відбивати у неї все захоплене.

"Ми деокупуємо всю територію, яка нам історично належить", - заявив президент.

Водночас, він зазначив, що якщо це коштуватиме життів десятків тисяч українських військових, країна не поспішатиме з цим процесом. За словами Зеленського, звільненням територій потрібно зайнятися після отримання озброєння від партнерів України.

"Ми не прив'язуємося до дати деокупації, ми прив'язуємося до людей. Якщо ті чи інші наші кроки, наші операції, пов'язані з деокупацією того чи іншого регіону, будуть пов'язані з десятками тисяч загиблих наших людей, то ми будемо чекати відповідної зброї, щоб зберегти по-максимуму наших людей... Ці території без живих українців нам, чесно кажучи, не в пріоритеті", - заявив Зеленський.

Він додав, що зараз через недостатню кількість відповідного озброєння особливо важка ситуація для українських захисників склалася на сході країни.

"Там зосереджена найбільша кількість техніки, військових формувань, батальйонів як РФ, так і зрадників, які є колаборантами, сепаратистами, представниками умовних "ДНР" і "ЛНР". Вони зосередили всі сили там, щоб виконати той чи інший план", - підкреслив Зеленський.

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