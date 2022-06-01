Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю іноземному виданню Newsmax розповів, що найскладніша ситуація на фронті Зараз на сході України. За словами глави держави, щодня в боях гинуть 60-100 українських військових, а ще близько півтисячі отримують поранення.

"Ситуація дуже складна, 60-100 солдатів на день гинуть в бою і близько 500 осіб отримують поранення в бою. Так, ми тримаємо свої оборонні рубежі... Найскладніша ситуація на сході України", - зазначив президент України.

Владимир Зеленский

Також Володимир Зеленський розповів про слабкість президента російської федерації. За його словами, спроба вбити президента України - це слабкість.

"Спроба вбити лідера тієї чи іншої країни - це, я б сказав, слабкість. Якщо ти не можеш говорити, то це слабкість. Слабкість в тому, щоб почати війну, і вони вже продемонстрували цю слабкість", - підсумував Зеленський.

Популярні новини зараз

Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"

«А ви як хотіли?»: Данілов емоційно відповів, чому українців не попереджали про вторгнення

Стихія обрушилася на Кривий Ріг, вулиці потопають у воді: кадри того, що відбувається

"Вибачте...": Віталій Кім вийшов на зв'язок після власних "похоронів", що сталося 

"Він же дитиною був": юного Героя з Дніпропетровщини вбили в полоні
Показати ще

Зазначимо, раніше український президент розповідав журналістам, що було кілька спроб його вбити з боку Росії. У парламенті і офісі президента навіть розробили "план Б" на випадок, якщо Зеленського вб'ють. Також Володимир Олександрович заявляв, що багато країн пропонували йому втекти на самому початку російського вторгнення.

Нагадаємо, Хвороба прогресує: журналіст повідомив про важкий діагноз путіна і скільки йому залишилося жити.

Як повідомляла Politeka, У Кремлі несподівано заговорили про підписання мирної угоди: "Ми готові".

Також Politeka писала, що Франція і Німеччина бояться перемоги України: експерт пояснив, чому вони фактично грають на боці рф.