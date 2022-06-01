Точну кількість загиблих українських героїв поки не називають, однак, за словами президента, наші захисники гинуть в боях щодня.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю іноземному виданню Newsmax розповів, що найскладніша ситуація на фронті Зараз на сході України. За словами глави держави, щодня в боях гинуть 60-100 українських військових, а ще близько півтисячі отримують поранення.

"Ситуація дуже складна, 60-100 солдатів на день гинуть в бою і близько 500 осіб отримують поранення в бою. Так, ми тримаємо свої оборонні рубежі... Найскладніша ситуація на сході України", - зазначив президент України.

Також Володимир Зеленський розповів про слабкість президента російської федерації. За його словами, спроба вбити президента України - це слабкість.

"Спроба вбити лідера тієї чи іншої країни - це, я б сказав, слабкість. Якщо ти не можеш говорити, то це слабкість. Слабкість в тому, щоб почати війну, і вони вже продемонстрували цю слабкість", - підсумував Зеленський.

Зазначимо, раніше український президент розповідав журналістам, що було кілька спроб його вбити з боку Росії. У парламенті і офісі президента навіть розробили "план Б" на випадок, якщо Зеленського вб'ють. Також Володимир Олександрович заявляв, що багато країн пропонували йому втекти на самому початку російського вторгнення.

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