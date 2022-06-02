Президент США Джо Байден розповів, що Росія, опинившись в умовах санкційного тиску, змушена продавати свою нафту іншим країнам за значно нижчою ціною. І тільки при умові зниженої ціни можна говорити про її закупівлі. За словами американського лідера, на тлі вторгнення рф в Україну США і ЄС обговорюють можливість закупівель російської нафти за ціною, нижчою за ринкову. Про це повідомляє CNN.

Байден зазначив, що саме такий варіант може бути розглянутий замість відмови від імпорту на тлі різкого підвищення цін на паливо.

"Європа вирішила ще більше скоротити покупку російської нафти. Є багато міркувань, що можна зробити, можливо, навіть продовжити купувати нафту, але за обмеженою ціною", - сказав Байден.

Американський президент також зазначив, що зараз росія опинилася в ситуації, коли змушена продавати нафту в умовах санкційного тиску на країну, тому її можна буде закупити за значно нижчою ціною.

"Зараз багато що відбувається, але ідея, що ми зможемо клацнути перемикачем, щоб знизити вартість бензину, малоймовірна в найближчій перспективі", - заявив Байден.

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