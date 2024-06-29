За п'ять років до того, як росія повномасштабно вторглася в Україну, Макрон вже закликав ЄС збільшити військові витрати та централізувати командні структури, щоб вони були краще оснащені для захисту власних інтересів.

З того часу світ став ворожішим, економічно та технологічно вони відстають від США та Китаю і стикаються із важкими торговими відносинами з обома економічними наддержавами.

Росія має тактичні успіхи на деяких напрямках на полі бою в Україні, а вкрай праві здобувають підтримку в Європі.

Відповіддю Макрона на ці виклики стала Європа – об'єднання збройних сил, спільний випуск боргових зобов’язань, спільне фінансове регулювання.

Навіть незважаючи на те, що іноді Макрон не поспішав відмовлятися від французьких привілеїв, які могли б допомогти добитися поступок від його партнерів, що опираються.

Але саме проект Макрона зараз перебуває на апараті життєзабезпечення.

Французькі виборці зробили шокуючий закид своєму президенту Макрону на європейських виборах 9 червня, коли його партія набрала менше половини голосів вкрай правого Національного об'єднання Марін Ле Пен.

Якщо ці прогнози вірні, це коштуватиме Макрону контролю за французьким парламентом і фактично опустить завісу над "макронізмом", оскільки до його терміну ще залишилося три роки.

Якщо політичні потрясіння там породять достатню невизначеність, щоб запобігти витратам споживачів та інвестиціям бізнесу, це може затьмарити відновлення економіки.

Такий результат вдарив би по Франції у вразливий період, коли темпи економічного зростання все ще слабкі, а Німеччина, найбільша економіка Європи, також має труднощі із забезпеченням зростання економіки, що в перспективі може негативно позначитися на майбутній підтримці України.

Джерело: bloomberg .

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