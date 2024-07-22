Відмова чинного президента США Джо Байдена від участі у президентських перегонах може змінити ситуацію або навпаки погіршити її для демократів.

Відмова Джо Байдена від участі у виборах 2024 року підтверджує мудрість зауваження Абби Ебана про те, що "люди та нації роблять мудро, коли вичерпали всі інші можливості". Експерти пояснили, як відмова Джо Байдена балотуватися вплине на вибори в США.

Демократи зараз активно висловлюють підтримку віце-президентці Харріс, щоб уникнути "хаосу" на майбутньому з'їзді Демократичної партії наступного місяця. Багато з них пам'ятають події Чикаго 1968 року, коли демократи востаннє проводили відкритий з'їзд партії. Ця подія виявилася катастрофічною, з боротьбою між поліцією та протестувальниками на вулицях.

Політологи вважають, що відкритий процес обрання стане для демократів найгарячішим квитком в американській політиці за десятиліття. Це можливість для демократів виставити себе напоказ і блиснути своєю силою. Це дасть Харріс можливість показати себе, якщо вона збирається опинитися на висоті та виграти вибори в США.

"Камала Харріс має прокурорську витримку і харизму, щоб битися з Трампом віч-на-віч. Молодь, жінки та кольорові громади побачать себе у її боротьбі. Не вірте жорстким розмовам з Трампового табору. Вони знають, що на них чекає справжня битва. Це є абсолютно нова гонка з абсолютно новим тоном.", - вважає політичний експерт Майкл Старр Хопкінс.

Тим часом редактор The American Conservative Хелен Ендрюс вважає, що демократи програють на виборах в США і шансів у них немає. Вона каже, що не має значення, кого оберуть демократи. Вони не можуть зупинити те, що прийде. Дональд Трамп. Тому що виборці пам'ятають, яким було життя під час його правління, і воно перевершує останні три роки за всіма показниками, від дешевших продуктів до меншої кількості воєн.

"Камала Харріс спробує підбадьорити прихильників, рекламуючи шанс увійти в історію як перша жінка-президент. Це не спрацює", - додала Хелен Ендрюс.

Частина експертів вважають, що такий крок з боку демократів лише посилить позиції Трампа. Конфлікти між демократами на публіці спрямовуватимуть більше підтримки у бік Трампа-Венса. Протягом наступних кількох тижнів кампанія Трампа згладить свій план зробити Харріс некомпетентною та відразливою для електорату.

Незалежно від того, чи буде Камала Харріс чи іншого демократа обрано як кандидата, Дональд Трамп і його союзники пов'язуватимуть з ними всі передбачувані невдачі адміністрації Байдена. Таким чином, новому кандидату необхідно бути готовим з першого дня виправити ситуацію, коли Трамп займається спотворенням політики, гіперболами та відвертою брехнею. Їм також доведеться уявити правдиве, послідовне, переконливе та перспективне бачення того, чого вони хочуть досягти і чому.

Джерело: Рolitico.

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