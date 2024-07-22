Отказ действующего президента США Джо Байдена от участия в президентской гонке может изменить ситуацию или наоборот ухудшить ее для демократов.

Отказ Джо Байдена от участия в выборах 2024 года подтверждает мудрость замечания Аббы Эбана о том, что "люди и нации поступают мудро, когда исчерпали все другие возможности". Эксперты объяснили, как отказ Джо Байдена баллотироваться повлияет на выборы в США.

Демократы сейчас активно выражают поддержку вице-президенту Харрису, чтобы избежать "хаоса" на предстоящем съезде Демократической партии в следующем месяце. Многие помнят события Чикаго в 1968 году, когда демократы в последний раз проводили открытый съезд партии. Это событие оказалось катастрофическим, с борьбой между полицией и протестующими на улицах.

Политологи считают, что открытый процесс избрания станет для демократов самым горячим билетом в американской политике за десятилетие. Это возможность для демократов выставить себя напоказ и сверкнуть своей силой. Это даст Харрису возможность показать себя, если она собирается оказаться на высоте и выиграть выборы в США.

"Камала Харрис имеет прокурорскую выдержку и харизму, чтобы сразиться с Трампом лицом к лицу. Молодежь, женщины и цветные общины увидят себя в ее борьбе. Не верьте жестким разговорам из Трампового лагеря. Они знают, что их ждет настоящая битва. Это есть совершенно новая гонка с совершенно новым тоном.", - считает политический эксперт Майкл Старр Хопкинс.

Тем временем, редактор The American Conservative Хелен Эндрюс считает, что демократы проиграют на выборах в США и шансов у них нет. Она говорит, что неважно, кого изберут демократы. Они не могут остановить то, что придет. Дональд Трамп. Потому что избиратели помнят, какой была жизнь во время его правления, и она превосходит последние три года по всем показателям, от более дешевых продуктов до меньшего количества войн.

"Камала Харрис попытается ободрить поклонников, рекламируя шанс войти в историю как первая женщина-президент. Это не сработает", - добавила Хелен Эндрюс.

Часть экспертов считают, что такой шаг со стороны демократов только усугубит позиции Трампа. Конфликты между демократами на публике будут направлять больше поддержки в сторону Трампа-Венса. В течение нескольких недель кампания Трампа сгладит свой план сделать Харрис некомпетентной и отвратительной для электората.

Независимо от того, будет ли Камал Харрис или другой демократ избран в качестве кандидата, Дональд Трамп и его союзники будут связывать с ними все предполагаемые неудачи администрации Байдена. Таким образом, новому кандидату необходимо быть готовым с первого дня исправить ситуацию, когда Трамп занимается искажением политики, гиперболами и откровенной ложью. Им придется представить истинное, последовательное, убедительное и перспективное видение того, чего они хотят достичь и почему.

Источник: Рolitico.

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