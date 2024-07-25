Демократи хочуть, щоб Камала Гарріс розгорнула лінію атаки, яка є більш сильною стороною для неї, ніж це було з президентом Джо Байденом.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс може от-от замінити свого керівника в статусі кандидатки на листопадових виборах президента країни. Американські експерти вже зараз кажуть про те, що Камала Гарріс може "притиснути до стіни" Дональда Трампа.

Зокрема, Демократична партія буде намагатись звернути увагу громадськості на вразливість колишнього президента Дональда Трампа щодо ключових для виборців питань, зокрема права на аборти, основні демократичні принципи та питання економічної справедливості.

Для Джо Байдена, який є практикуючим католиком, обговорення абортів або навіть просто вимова слова "аборт" завжди були незручними. У той же час пані Гарріс легко та відкрито висловлюється щодо репродуктивного здоров’я. Також вона проводить агітаційні заходи та активно співпрацює з жінками, які діляться своїми історіями про викидні, аборти та проблеми з фертильністю.

Також Камала Гарріс має перевагу над Трампом у юридичних питаннях. Вона обійняла високу посаду – окружного прокурора Сан-Франциско, а Трамп має численні проблеми з законом. Трамп не просто порушує закон, але дуже твердо вірить, що закон не поширюється на нього та його прихильників.

Аммар Мусса, речник кампанії Гарріс, сказав, що віце-президент акцентуватиме увагу на "контрасті" з Трампом.

"Камала Гарріс притягувала злочинців до відповідальності протягом усієї своєї кар’єри — і Дональд Трамп не відрізняється від них. Віце-президент Гарріс присвятила свою кар’єру тому, щоб покращити життя працюючих людей, а Трамп дбає лише про себе", - додав він.

Джерело: Nytimes.

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