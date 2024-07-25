Демократы хотят, чтобы Камала Гаррис развернула линию атаки, которая является более сильной стороной для нее, чем это было с президентом Джо Байденом.

Вице-президент США Камала Гаррис может вот-вот заменить своего руководителя в статусе кандидата на ноябрьских выборах президента страны. Американские эксперты уже сейчас говорят о том, что Камала Гаррис может прижать к стене Дональда Трампа.

В частности, Демократическая партия будет пытаться обратить внимание общественности на уязвимость бывшего президента Дональда Трампа по ключевым для избирателей вопросам, в частности, правам на аборты, основные демократические принципы и вопросы экономической справедливости.

Для Джо Байдена, являющегося практикующим католиком, обсуждение абортов или даже просто произношение слова "аборт" всегда были неудобными. В то же время госпожа Гаррис легко и открыто высказывается о репродуктивном здоровье. Также она проводит агитационные мероприятия и активно сотрудничает с женщинами, которые делятся своими историями о выкидышах, абортах и ​​проблемах с фертильностью.

Также Камала Гаррис имеет преимущество над Трампом по юридическим вопросам. Она заняла высокий пост – окружного прокурора Сан-Франциско, а Трамп испытывает многочисленные проблемы с законом. Трамп не просто нарушает закон, но очень твердо верит, что закон не распространяется на него и его сторонников.

Аммар Мусса, спикер кампании Гаррис, сказал, что вице-президент будет акцентировать внимание на "контрасте" с Трампом.

"Камала Гаррис привлекала преступников к ответственности на протяжении всей своей карьеры - и Дональд Трамп не отличается от них. Вице-президент Гаррис посвятила свою карьеру тому, чтобы улучшить жизнь работающих людей, а Трамп заботится только о себе", - добавил он. .

Источник: Nytimes.

Последние новости:

Покушение на Трампа на предвыборном митинге: что известно о подозреваемом, подробности инцидента.

Как избирательная кампания Трампа раскрывает его диктаторские намерения: в чем главная опасность для демократов.

Байден переживает критический момент: демократы усилили призывы отказаться от выборов.