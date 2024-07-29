Не буде жодної кризи безпеки постачання і немає місця для паніки. Угорщина, Словаччина та Чехія мають альтернативні варіанти постачання.

Режим угорського прем'єра Віктора Орбана стикається з найбільшою кризою за всю свою історію. Україна ввела санкції, які призвели до блокування транзиту нафти до Східної Європи, яку продає найбільша приватна нафтова компанія Росії "Лукойл". Ця міра спрямована на обмеження одного з основних джерел доходів Кремля, які використовуються для фінансування війни в Україні.

Угорські та словацькі чиновники пригрозили заблокувати 6,5 млрд євро для країн-членів, які поставляють зброю в Україну, якщо зупинку транзиту нафти не буде знято. Вони також попередили Київ про припинення експорту електроенергії, якщо санкції проти «Лукойлу» не буде знято. Не буде жодної кризи безпеки постачання і немає місця для паніки. Угорщина, Словаччина та Чехія мають альтернативні варіанти постачання газу.



Замість того, щоб піддаватися черговому шантажу, ЄС має нарешті реалізувати свою політику санкцій. У нафтовій галузі це означає скасування всіх вилучень, заборону на реекспорт російських нафтопродуктів із третіх країн та введення санкцій щодо великих російських нафтових компаній, включаючи «Лукойл», які мають активи в ЄС.

Аналітики вважають, що наступною має стати заборона на весь імпорт російського ЗПГ та трубопровідного газу. Країни-члени ЄС мають широкі можливості для альтернативних поставок зі світового газового ринку, а європейська газова інфраструктура була достатньо модернізована за останнє десятиліття, щоб впоратися з цим шоком поставок. Якщо ЄС серйозно налаштований захищати свою економічну безпеку та Україну, то йому необхідно повністю розірвати токсичні енергетичні відносини з Кремлем.

Джерело: Euractiv.

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