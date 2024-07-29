Не будет никакого кризиса безопасности поставок и нет места для паники. Венгрия, Словакия и Чехия имеют альтернативные варианты поставок

Режим венгерского премьера Виктора Орбана сталкивается с самым большим кризисом за всю свою историю. Украина ввела санкции, приведшие к блокированию транзита нефти в Восточную Европу, которую продает крупнейшая частная нефтяная компания России "ЛУКойл". Эта мера направлена ​​на ограничение одного из основных источников доходов Кремля, используемых для финансирования войны в Украине.

Венгерские и словацкие чиновники пригрозили заблокировать 6,5 млрд евро для стран-членов, поставляющих оружие в Украину, если остановка транзита нефти не будет снята. Они также предупредили Киев о прекращении экспорта электроэнергии, если санкции против «Лукойла» не будут сняты. Не будет никакого кризиса безопасности поставок и нет места для паники. Венгрия, Словакия и Чехия имеют альтернативные варианты поставок газа.



Вместо того чтобы подвергаться очередному шантажу, ЕС должен наконец реализовать свою политику санкций. В нефтяной отрасли это означает отмену всех изъятий, запрет на реэкспорт российских нефтепродуктов из третьих стран и введение санкций в отношении крупных российских нефтяных компаний, включая "Лукойл", имеющие активы в ЕС.

Аналитики считают, что следующим должен стать запрет на весь импорт российского СПГ и трубопроводного газа. У стран-членов ЕС есть широкие возможности для альтернативных поставок с мирового газового рынка, а европейская газовая инфраструктура была достаточно модернизирована за последнее десятилетие, чтобы справиться с этим шоком поставок. Если ЕС серьезно настроен защищать свою экономическую безопасность и Украину, ему необходимо полностью разорвать токсичные энергетические отношения с Кремлем.

Источник: Euractiv.

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