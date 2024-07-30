Через тиждень після оголошення про свою участь у президентських виборах Камала Харріс ще не розповіла виборцям, як вона вирішуватиме ключові проблеми, що стоять перед країною.

Платформа віце-президента, швидше за все, буде в тому ж ключі, що й у президента Джо Байдена , якого вона підтримувала протягом останніх чотирьох років.

Але Харріс, як очікується, накладе свій власний відбиток та стиль на питання, починаючи від абортів та економіки та закінчуючи імміграцією.

Крім того, їй доведеться пройти тонку грань, приписуючи собі заслуги за досягнення адміністрації, не зазнаючи при цьому колективних звинувачень виборців за її недоліки.

Її перші президентські передвиборчі промови дають деяке уявлення про її пріоритети, хоча вона здебільшого озвучувала спільні тези, а не більш тонкі плани.

Харріс має намір підтримувати Україну у її боротьбі з російською агресією. Вона зустрічалася з президентом України Володимиром Зеленським не менш як шість разів і минулого місяця оголосила про виділення 1,5 млрд доларів на енергетичну допомогу, гуманітарні потреби та іншу допомогу охопленій війною країні.

На Мюнхенській конференції з безпеки на початку цього року Харріс заявила:

«Я ясно заявляю, що президент Джо Байден, і я підтримуємо Україну. У партнерстві з двопартійною більшістю, що підтримує, в обох палатах Конгресу Сполучених Штатів ми працюватимемо над забезпеченням критично важливої ​​зброї та ресурсів, яких так гостро потребує Україна. І дозвольте мені прояснити: нездатність зробити це стане подарунком Володимиру Путіну».

«У ширшому сенсі НАТО займає центральне місце у нашому підході до глобальної безпеки. Для президента Байдена і мене наша священна відданість НАТО залишається непорушною. І я вірю, як я вже говорила раніше, що НАТО є найбільшим військовим альянсом, який коли-небудь знав світ», — сказала вона.

Джерело: CNN .

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