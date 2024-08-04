Камала Гарріс, як офіційно стала претенденткою на посаду президента США від Демократичної партії, обирає і свого кандидата – у віцепрезиденти.

Одним з найбільш ймовірних кандидатів на посаду віцепрезидента від Демократичної партії США є губернатор Пенсильванії Джош Шапіро, хоча Камала Гарріс ще не прийняла остаточного рішення.

Губернатор Пенсільванії Джош Шапіро прийняв посаду рік тому і вже став визнаною зіркою Демократичної партії. Він має юридичну освіту та значний досвід роботи генеральним прокурором, успішно здобуваючи популярність в боротьбі з республіканцями. Демократи вважають Шапіро ключовим фігурантом для ролі віце-президента США.

Коли росія здійснила повномаштабне вторгення губернатор Пенсильванії Джош Шапіро молився за Україну. Він писав: "Упродовж своєї кар’єри я мав благословення знати та представляти українську громаду в моєму рідному місті Абінгтоні та по всій Пенсильванії. Вони вітали мене у своїх церквах, культурних центрах та їхніх життях". Крім того він неодноразово публікував промовисті пости з написами: "Стоїмо з Україною".

Гарріс може вагатися з вибором єврея Шапіро, який є сильним прихильником Ізраїлю, оскільки він може поставити під загрозу її шанси в Мічигані, де на первинних виборах була негативна реакція на партію Байден-Гарріс з боку арабських американських виборців через підтримку президентом війни Ізраїлю проти ХАМАСу (угруповання, визнаного терористичним в ЄС і США).

Зазначається, що Шапіро скасував серію заходів зі збору коштів, що може свідчити про його готовність до іншої ролі в Демократичній партії. Волл-стріт очікує, що Гарріс обере чинного губернатора кандидатом на посаду віцепрезидента, стверджують інсайдери.

Джерело: The Guardian

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