Колишній президент Трамп не хоче багато говорити про аборти у своїй президентській кампанії 2024 року.

Але як показали плутані повідомлення Трампа про міфепрістон, демократи готові скористатися будь-якою можливістю, яку він надасть, щоб зберегти репродуктивні права у центрі уваги країни.

Репортер запитав кандидата в президенти від Республіканської партії під час тривалої прес-конференції у Мар-а-Лаго, чи дасть він вказівку Управлінню з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами «відкликати доступ» до абортивної таблетки міфепристон, якщо його оберуть на другий термін.

Хоча відповідь Трампа було важко інтерпретувати, він не відкинув цієї ідеї.

«Ви могли б зробити речі, які будуть, будуть доповненням. Безперечно. Ці речі досить відкриті та гуманні», — сказав він. «Але ви повинні мати можливість голосувати, і все, що я хочу зробити, це дати всім голосувати».

«Сьогодні Дональд Трамп ясно дав зрозуміти те, про що його союзники щодо «Проекту 2025» говорили протягом кількох місяців: якщо його буде обрано, він використовує свою владу і всі інструменти федерального уряду, щоб позбавити доступу до медикаментозного аборту, фактично заборонивши аборти по всій країні у всіх 50 штатах», - заявила керівник передвиборчої кампанії Харріс Джулі Чавес Родрігес.

Інші демократи також поспішили розкритикувати відповідь Трампа.

Передвиборний штаб Трампа не відреагував на прохання прокоментувати його заяву чи позицію щодо доступу до міфепристону.

Джерело: statnews .

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