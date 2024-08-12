Бывший президент Трамп не хочет много говорить об абортах в своей президентской кампании 2024 года.

Но как показали путаные сообщения Трампа о мифепристоне, демократы готовы воспользоваться любой возможностью, которую он предоставит, чтобы сохранить репродуктивные права в центре внимания страны.

Репортер спросил кандидата в президенты от Республиканской партии во время продолжительной пресс-конференции в Мар-а-Лаго, даст ли он указание Управлению по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами «отозвать доступ» к абортивной таблетке мифепристон, если его изберут на второй срок.

Хотя ответ Трампа было трудно интерпретировать, он не отверг эту идею.

«Вы могли бы сделать вещи, которые будут — будут дополнением. Безусловно. Эти вещи довольно открыты и гуманны», — сказал он. «Но вы должны иметь возможность голосовать, и все, что я хочу сделать, — это дать всем голосовать».

«Сегодня Дональд Трамп ясно дал понять то, о чем его союзники по «Проекту 2025» говорили в течение нескольких месяцев: если он будет избран, он использует свою власть и все инструменты федерального правительства, чтобы лишить доступа к медикаментозному аборту, фактически запретив аборты по всей стране во всех 50 штатах», — заявила руководитель предвыборной кампании Харрис Джули Чавес Родригес.

Другие демократы также поспешили раскритиковать ответ Трампа.

Предвыборный штаб Трампа не отреагировал на просьбы прокомментировать его заявление или позицию по вопросу доступа к мифепристону.

Источник: statnews.

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