Избиратели начали менять свои предпочтения и президентский поединок Камалы Харрис и Дональда Трампа выходит на новый уровень.

Избиратели воспринимают новый президентский поединок Камалы Харрис и Дональда Трампа, началась работа по исправлению перекосов в опросах — попыткам доказать, что некоторые неблагоприятные результаты опросов не соответствуют действительности.

Сразу же появляется Тим Сейлер, консультант по данным для кампании Трампа, который не согласен с последним опросом CBS News/YouGov, показывающим, что Харрис опережает Трампа на один пункт по стране и идет очень близко к Трампу в ключевых колеблющихся штатах.

Последний опрос CBS/YouGov зарегистрированных избирателей по всей стране, показывающий сдвиг погрешности в общенациональном прямом голосовании между президентом Трампом и Камалой Харрис, является полностью результатом методологического решения, позволяющего идеологии значительно меняться, сохраняя при этом весовые коэффициенты по возрасту, партийной принадлежности и расе, чтобы опрос не выглядел как подтасованный.

Без этой подтасовки президент Трамп сохранил бы лидерство 51 к 49 в их опросе.

В этом опросе и в том, как он оценивает результаты в колеблющихся штатах, происходит много интересного и потенциально спорного.

Сейлер может быть прав, что опрос показывает лучший результат для Харрис, потому что он включает больше либералов.

Но весьма вероятно, что это просто отражение политического момента, в котором электорат сместился в сторону немного большей либеральности, и что, по крайней мере в краткосрочной перспективе, это реальность, с которой предстоит бороться кампании Трампа.

Источник: nytimes.

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