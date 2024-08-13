Всього через місяць після вступу на Даунінг-стріт сер Кейр Стармер виявився віч-на-віч з одним з наймогутніших людей на землі.

Це був не черговий світовий лідер, а Ілон Маск – мільярдер, власник X, колишнього Twitter.

Прем'єр-міністр виявився втягнутим у публічну сварку з Маском після запеклих заворушень на вулицях Великобританії, і виникли побоювання, що на його платформі в соціальних мережах було дозволено і навіть заохочувалося поширення небезпечної дезінформації.

Заявивши, що громадянська війна у Великій Британії «неминуча» , і наполягавши на тому, що країна «перетворюється на Радянський Союз», Маск продовжив називати прем'єр-міністра «двохрівневим Кейром».

Кейр спробував розрядити обстановку, заявивши, що для його коментарів немає жодних виправдань.

Однак ця зустріч продемонструвала безсилля навіть найвпливовішої людини в країні протистояти Маску і порушила питання про те, що ще можна зробити для захисту демократії від темних сил дезінформації.

Помилкові твердження про те, що злочинцем був прохач притулку, швидко поширилися на платформах, включаючи X, чому сприяли сайти фейкових новин та боти, пов'язані з ворожими іноземними державами, включаючи Росію.

Ця хвиля дезінформації викликала попередження з боку Кейра , який заявив, що будь-хто, «хто розпалює насильство в Інтернеті, зіткнеться з усією суворістю закону».

Джерело: telegraph .

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