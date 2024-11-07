Незважаючи на масоване втручання росії та її агентів, Санду здобула перемогу в другому турі виборів, обійшовши свого проросійського суперника Александра Стояногло з відривом у понад 180 тисяч голосів.

Як зазначає Тhe Conversation, центральна виборча комісія опублікувала попередні результати, які показали, що Санду отримала 55% голосів виборців. Особливо важливою виявилася підтримка молдовської діаспори, яка переважно проживає в країнах Західної Європи та Північної Америки. Близько 270 тисяч голосів було віддано за Санду за межами країни.

Водночас, у самій Молдові її підтримка була сконцентрована в столиці та центральних регіонах, тоді як проросійські настрої мали перевагу на півночі та півдні країни. Експерти зазначають, що перемога Санду є великим кроком на шляху до європейської інтеграції.

Однак Санду доведеться зіткнутися з серйозними викликами. Її перемога не може перекрити проблеми, які існують всередині країни. Розкол між проросійськими та проєвропейськими силами зберігається, і значна частина виборців у південних та північних регіонах підтримує росію. Навіть у Кишиневі, де Санду отримала 57% голосів, ще залишаються проросійські симпатії.

Перемога Санду на президентських виборах — це безумовний успіх, але не гарантія на парламентських виборах 2025 року. Є ймовірність, що Санду доведеться співіснувати з урядом, очоленим соціалістами, що може уповільнити євроінтеграційні процеси. Проте у перемоги Санду є й інша сторона. Це сигнал про те, що російське втручання має свої межі, і що значна частина молдовського електорату прагне бачити свою країну частиною європейської спільноти.

Джерело: The Conversation

Останні новини:

Вибори в Молдові: діаспора подарувала перемогу Санду, результати голосування

Загроза зникнення Євросоюзу: експерти розповіли про конфлікт Шольца та Макрона

Травми, вибори і пропаганда: експерт розповів, чому Шольц проти ракет TAURUS і далекобійних ударів по рф