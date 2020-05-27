27 травня народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко зробив сенсаційну заяву. Він звинуватив голову парламентського комітету з енергетики Андрія Геруса та двох його спільників у створенні масштабних корупційних схем в енергетиці та на транспорті

Про це пише видання Обозреватель.

Схем, які коштували державі сотні мільйонів гривень. Обсяги оборудки – вражають: тільки за перший квартал 2020 року йдеться про 321 мільйон гривень, нахабно вкрадених у держави

На адресу Геруса і раніше звучали численні звинувачення у виконанні замовлень окремих олігархів, грі на користь Москви та корупційних мотивах. Однак чи не вперше звинувачення проти нього мають підтвердження, а схема, у причетності до створення якої Геруса звинувачують, розписана до дрібниць.

Як нас грабували – читайте далі: журналісти публікують деталі зухвалої корупційної схеми на енергетиці з документу, оприлюдненого Гончаренком.

Про що сказав Гончаренко?

Інформацію про можливі злочини народного депутата Андрія Геруса, що обіймає посаду голови парламентського комітету з енергетики, 27 травня на своїй сторінці оприлюднив його колега Олексій Гончаренко.

"До мене звернулися мої колеги-депутати. Вони надали мені інформацію щодо наявності багатомільйонних корупційних схем в електроенергетиці. Серед організаторів схеми називалися відомі прізвища: голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус та член НКРЕКП Дмитро Коваленко", - написав Гончаренко.

Опозиційний нардеп також виклав аналітику щодо ситуації на ринку електроенергії, яка підтверджує: у галузі останнім часом відбувалося щось не те. Що "не те", Гончаренко тут же пояснив: через корупційну схему на кожній кіловат-годині, придбаній у одного лише виробника, завдяки залученню фірм-"прокладок" організатори схеми отримували "навар" у розмірі третини її реальної вартості. І за таку завищену ціну (з "накрутками" від схемників) електроенергію продавали державному підприємству "Укрзалізниця"

"Найбільш вражаючий епізод – схема заробітку через прокладки між комунальним підприємством "Київтеплоенерго" та державною "Укрзалізницею". Якщо вірити моїм співбесідникам, вона полягає в тому, що КП "Київтеплоенерго" продає електроенергію за ціною 1,31 грн кВт-год комерційним фірмам, які перепродуючи її одна одній, постачають струм "Укрзалізниці" по ціні 1,69 грн кВт-год", - пише Гончаренко.

І додає: через те, що держава за кожну кіловат-годину, куплену "Укрзалізницею", переплачувала 38 копійок, загальні збитки за перший квартал 2020 року можуть сягати 321 мільйон гривень. Вражаюча сума для підприємства, яке постійно бідкається про відсутність грошей і власну збитковість.

Наостанок Гончаренко запропонував Герусу спільно направити депутатські запити до КП "Київтеплоенерго" та АТ "Укрзалізниця" - і поставити крапку у питанні, чи на голову енергетичного комітету звели наклеп, чи його діяльністю мають зайнятися правоохоронні органи.

Герус та новий ринок електроенергії: вражене самолюбство та втрата прибутків

Реалізація подібної схеми неможлива була би без ідейних натхненників і кураторів з влади та контролюючого органу. І такі знайшлися. "Слуга народу" Андрій Герус, використовуючи можливості посади керівника комітету з питань енергетики і повноваження куратора НКРЕКП від Офісу президента, взяв на себе протягування необхідних для функціонування схеми змін до законодавства і був одним із флагманів протидії впровадженню реформи ринку енергетики. Допомагав йому його партнер, член НКРЕКП Дмитро Коваленко, що відповідає за напрямок по Новому ринку електроенергії.

Попри всі зусилля Геруса та ряду представників енергетичного ринку, які нормально себе почували при старих розкладах, новий ринок електроенергії в Україні запрацював з 1 липня 2019 року. І впродовж перших трьох місяців він працював як годинник. Торги на ринку "на добу наперед" проходили без збоїв, ціна формувалася у конкурентній боротьбі між генераціями, механізм публічних соціальних зобов’язань стабільно працював.

А ДП "Гарантований покупець" ("ГарПок") та ДП "Енергоатом" діяли економічно збалансовано.

І це ставило під удар репутацію Геруса, який напередодні впровадження ринку електроенергії лякав українців незворотніми наслідками, аж до вимушеного впровадження "віялових" відключень світла та колапсу енергетичної системи. Зрозуміло, що нормально працюючий новий ринок електроенергії йому був невигідний хоча б з цих міркувань.

Не зраділи новим правилам і деякі трейдери, які через впровадження енергетичної реформи втратили можливість заробляти через відкати та корупційні схеми на поставках електроенергії на держпідприємства. Тож серед них пан Герус знайшов дійсно відданих спільників.

Перший бій: навіщо Герус відкрив імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

Скориставшись повноваженнями голови енергетичного комітету, Герус проти ночі і з численними порушеннями протягнув через комітет ухвалення поправок до закону, за допомогою яких вдалося вікрити необмежений імпорт електроенергії з Росії та Білорусі в Україну. Робилося це під приводом зниження ціни для кінцевого споживача. Реальна ж причина полягала в іншому: допомогти підприємствам одного відомого олігарха, з яким Геруса публічно пов’язують – і підзаробити самому.

І тут ми переходимо першої схеми, вигаданої нашими схемниками – до заробітку на імпорті з РФ.

Схема №1: імпорт з РФ

Реалізувалася схема через двох кишенькових трейдерів, один з яких брав на себе імпорт з Білорусі, інший – російську електроенергію. Герус подбав про те, аби ці компанії отримали перевагу для імпорту. Подейкують, навіть особисто телефонував керівництву державних компаній ІнтерРАО в Росії та Беленерго у Білорусі, а також у профільні міністерства цих державах. І все – задля того, аби вони дали добро на підписання контрактів з названими Герусом нікому невідомими компаніями за ексклюзивною ціною. Зокрема, ексклюзивні права на закупівлю електроенергії з Росії отримала така собі "Юнайтед Енерджі". Разом з іншою такою ж "відомою" компанією вони стали основними імпортерами електроенергії в Україні.

І все – завдяки Герусу та його "імпортній" поправці.

Заробляли спільники на тому, що продавали імпортовану енергію на ринку "доба наперед" за демпінговими цінами. Цим змушували українську генерацію зупинятися через відсутність ринку збуту електроенергії – і водночас отримуючи маржу на різниці між ціною імпорту та ціною електроенергії на українському ринку.

А Дмитро Коваленко з НКРЕКП прикривав обидві компанії від звинувачень у демпінгу та перешкоджати обмеженню імпорту електроенергії з Росії та Білорусі.

Так, за 10 місяців компанія "Юнайтед Енерджі" імпортувала з РФ 209 мільйонів кВт/год. І тільки потім, завдяки скандалу, імпорт було припинено. Хоча Герус з Коваленком до останнього кістьми лягали за його збереження. Цинічно посилаючись на бажання не власні заробітки зберегти, а дешевшу електроенергію для населення добути.

Схема №2: як продати повітря

Золоте правило трейдера: купуй дешево, продавай дорого. Втім, в умовах відкритої конкуренції та прозорого ринку маржа зазвичай дуже відрізняється від того заробітку, про який мріє продавець.

І енергетичний ринок тут – не виключення. Бо покупці зазвичай орієнтуються на ціну на ринку "доба наперед". Тож постає питання: де купити електроенергію за значно нижчою від цієї ціною, аби добре "наварити".

У таких випадках дружба з Герусом і Коваленком – справжній подарунок долі. Дякуючи лобійованим ними змінам до правил ринку афільовані до цих діячів трейдери отримали можливість продавати електроенергію, якої у них за фактом немає, бо вони не уклали договори з виробниками. Коли ж покупець з’ясовує, що купив "повітря", його має захистити ДП НЕК Укренерго: своїми "нововведеннями" Герус і Коваленко зобов’язали цю державну компанію знайти електроенергію для їх кишенькових компаній – і продати її їм за спецціною. Яка встановлена НКРЕКП, тобто, тими ж Герусом та Коваленком і пропонує королівські умови для продавців повітря: 30% відсотків знижки і 3 тижні відстрочки по оплаті.

При цьому конкуренти (компанії, які не входять в орбіту Геруса-Коваленка) жодних знижок не мають і з виробниками електроенергії працюють за передплатою.

Такий бізнес виявився надприбутковим – і лише у січні приніс 35 мільйонів гривень чистого прибутку. Афільована до Геруса та Коваленка компанія купила у ГП Укренерго 113 млн кВт\год за спеццінами, а потім продала її ДП "Оператор ринку". Кожен з трьох учасників схеми всього за один місяць наварив по 11 мільйонів. Непогана надбавка до зарплати, чи не так?

Все це стало можливим завдяки Постанові НКРЕКП №2458 від 26.11.2019 року, яка зобов’язувала реальних виробників електроенергії продавати її на балансуючому ринку "потрібній" компанії з 30% знижкою. Ініціатором постанови був Герус, продавлював її через комісію Коваленко.

Найбільше від оборудки постраждала державна компанія Енергоатом. Адже саме її диспетчер НЕК Укренерго змушував виробляти енергію за низькою ціною.

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