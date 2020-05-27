27 мая народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко сделал сенсационное заявление. Он обвинил председателя парламентского комитета по энергетике Андрея Геруса и двух его сообщников в создании масштабных коррупционных схем в энергетике и на транспорте

Об этом пишет издание Обозреватель.

Схем, которые стоили государству сотни миллионов гривен. Объемы сделки – впечатляют: только за первый квартал 2020 года речь может идти о 321 млн гривен, нагло украденных у государства.

В адрес Геруса ранее не единожды звучали обвинения в выполнении заказов отдельных олигархов, игре в пользу Москвы и коррупционных мотивах. Однако едва ли не впервые обвинения против него получили должные подтверждения, а схема, в причастности к созданию которой Геруса обвиняют, расписана до мелочей.

Как нас грабили – читайте дальше: журналисты публикуют детали дерзкой коррупционной схемы на энергетике из документа, обнародованного Гончаренко.

О чем сказал Гончаренко?

Информацию о возможных преступлениях народного депутата Андрея Геруса, занимающего должность председателя парламентского комитета по энергетике, 27 мая на своей странице обнародовал его коллега Алексей Гончаренко.

"Ко мне обратились мои коллеги-депутаты. Они предоставили мне информацию о наличии многомиллионных коррупционных схем в энергетике. Среди организаторов схемы назывались известные фамилии: председатель парламентского комитета по энергетике Андрей Герус и член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко", - написал Гончаренко.

Оппозиционный нардеп также изложил аналитику по ситуации на рынке электроэнергии, которая подтверждает: в отрасли в последнее время происходило что-то не то. Что "не то", Гончаренко тут же пояснил: через коррупционную схему на каждом киловатт-часе, приобретенном у одного только производителя, благодаря привлечению фирм- "прокладок" организаторы схемы получали "навар" в размере трети ее реальной стоимости. И за такую завышенную цену (с "накрутками" от схемщиков) электроэнергию продавали государственному предприятию "Укрзалізниця"

"Наиболее впечатляющий эпизод – схема заработка через прокладки между коммунальным предприятием" Киевтеплоэнерго "и государственной "Укрзалізницею". Если верить моим собеседникам, она заключается в том, что КП "Киевтеплоэнерго" продает электроэнергию по цене 1,31 грн кВт-ч коммерческим фирмам, которые перепродавая ее друг другу, поставляют ток "Укрзалізниці" по цене 1,69 грн кВт-ч", - пишет Гончаренко.

И добавляет: учитывая, что государство за каждый киловатт-час, купленный ГП "Укрзалізниця", переплачивало 38 копеек, общие убытки за первый квартал 2020 года могут достигать 321 млн гривен. Впечатляющая сумма для предприятия, которое постоянно жалуется на отсутствие денег и собственную убыточность.

Напоследок Гончаренко предложил Герусу совместно направить депутатские запросы в КП "Киевтеплоэнерго" и АО "Укрзализныця" - и поставить точку в вопросе, оклеветали ли главу энергетического комитета, или его деятельностью должны заняться правоохранительные органы.

Герус и новый рынок электроэнергии: уязвленное самолюбие и потеря прибыли

Реализация подобной схемы невозможна была бы без идейных вдохновителей и кураторов из власти и контролирующего органа. И такие нашлись. "Слуга народа" Андрей Герус, используя возможности должности руководителя комитета по энергетике и полномочия куратора НКРЭКУ от Офиса президента, взял на себя протягивания необходимых для функционирования схемы изменений в законодательство и был одним из флагманов противодействия внедрению реформы рынка энергетики. Помогал ему его партнер, член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко, отвечающий за направление по Новому рынке электроэнергии.

Несмотря на все усилия Геруса и ряда представителей энергетического рынка, которые более чем нормально себя чувствовали при старых раскладах, новый рынок электроэнергии в Украине заработал с 1 июля 2019 года. И в течение первых трех месяцев он работал как часы. Торги на рынке "на сутки вперед" проходили без сбоев, цена формировалась в конкурентной борьбе между генерациями, механизм публичных социальных обязательств стабильно работал.

А ГП "Гарантированный покупатель" ( "ГарПок") и ГП "Энергоатом" действовали экономически сбалансировано.

И это ставило под удар репутацию Геруса, который накануне внедрения рынка электроэнергии пугал украинцев необратимыми последствиями, вплоть до вынужденного внедрения "веерных" отключений света и коллапса энергетической системы. Понятно, что нормально работающий новый рынок электроэнергии ему был невыгоден хотя бы из этих соображений.

Не обрадовались новым правилам и некоторые трейдеры, которые через внедрение энергетической реформы лишились возможности зарабатывать через откаты и коррупционные схемы на поставках электроэнергии на госпредприятия. Поэтому среди них господин Герус нашел действительно преданных сообщников.

Первый бой: зачем Герус открыл импорт электроэнергии из России и Беларуси

Воспользовавшись полномочиями главы энергетического комитета, Герус на ночь глядя и с многочисленными нарушениями протянул через комитет принятие поправок в закон, с помощью которых удалось открыть неограниченный импорт электроэнергии из России и Беларуси в Украину. Делалось это под предлогом снижения цены для конечного потребителя. Реальная же причина заключалась в другом: помочь предприятиям одного известного олигарха, с которым Геруса публично связывают – и подзаработать самому.

И здесь мы переходим к первой схеме, придуманной нашими схемщиками – к заработку на импорте из РФ.

Схема №1: импорт из РФ

Реализовалась схема через двух карманных трейдеров, один из которых брал на себя импорт из Беларуси, другой – российскую электроэнергию. Герус позаботился о том, чтобы эти компании получили преимущество для импорта. Поговаривают, он даже лично звонил руководству государственных компаний ИнтерРАО в России и Белэнерго в Беларуси, а также в профильные министерства этих государствах. И все – для того, чтобы они дали добро на подписание контрактов с названными Герусом никому неизвестными компаниями по эксклюзивной цене. В частности, эксклюзивные права на закупку электроэнергии из России получила некая "Юнайтед Энерджи". Вместе с другой такой же "известной" компанией они стали основными импортерами электроэнергии в Украине.

И все – благодаря Герусу и его "импортной" поправке.

Зарабатывали сообщники на том, что продавали импортируемую энергию на рынке "сутки вперед" по демпинговым ценам. Этим вынуждая украинскую генерацию останавливаться из-за отсутствия рынка сбыта электроэнергии – и одновременно получая маржу на разнице между ценой импорта и ценой электроэнергии на украинском рынке.

А Дмитрий Коваленко с НКРЭКУ прикрывал обе компании от обвинений в демпинге и препятствовал ограничению импорта электроэнергии из России и Беларуси.

Так, за 10 месяцев компания "Юнайтед Энерджи" импортировала из РФ 209 млн кВт / ч. И только потом, благодаря скандалу, импорт был прекращен. Хотя Герус с Коваленко до последнего костьми ложились за его сохранность. Цинично ссылаясь на желание не собственные заработки сохранить, а дешевую электроэнергию для населения добыть.

Схема №2: как продать воздух

Золотое правило трейдера: покупай дешево, продавай дорого. Впрочем, в условиях открытой конкуренции и прозрачного рынка маржа обычно очень отличается от того заработка, о котором мечтает продавец.

И энергетический рынок здесь – не исключение. Ведь покупатели обычно ориентируются на цену на рынке "сутки вперед". Поэтому возникает вопрос: где купить электроэнергию значительно ниже этой цены, чтобы хорошо "наварить".

В таких случаях дружба с Герусом и Коваленко – настоящий подарок судьбы. Благодаря продвигаемым ими изменениям в правила рынка аффилированные с этими деятелями трейдеры получили возможность продавать электроэнергию, которой у них по факту нет, так они не заключили договора с производителями. Когда же покупатель выясняет, что купил "воздух", его должно защитить ГП НЭК Укрэнерго: своими "нововведениями" Герус и Коваленко обязали эту государственную компанию найти электроэнергию для их карманных компаний – и продать ее им по спеццене. Эта спеццена установлена НКРЭКУ, то есть, теми же Герусом и Коваленко, и предлагает поистине королевские условия для продавцов воздуха: 30% процентов скидки и 3 недели отсрочки по оплате.

При этом конкуренты (компании, которые не входят в орбиту Геруса-Коваленко) никаких скидок не имеют и с производителями электроэнергии работают по предоплате.

Такой бизнес оказался сверхприбыльным – и только в январе принес 35 млн гривен чистой прибыли. Аффилированная к Герусу и Коваленко компания купила у ГП Укрэнерго 113 млн кВт\ч по спеццене, а затем продала ее ГП "Оператор рынка". Каждый из трех участников схемы всего за один месяц наварил по 11 миллионов. Неплохая прибавка к зарплате, не так ли?

Все это стало возможным благодаря Постановлению НКРЭКУ №2458 от 26.11.2019 года, которое обязывало реальных производителей электроэнергии продавать ее на балансирующем рынке "нужной" компании с 30% скидкой. Инициатором постановления был Герус, продавливал ее через комиссию Коваленко.

Больше всего от сделки пострадала государственная компания Энергоатом. Ведь именно ее диспетчер НЭК Укрэнерго заставлял производить энергию по низкой цене.

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