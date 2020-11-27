Поняття "глибинної держави" з'явилося на початку минулого століття для позначення неформальної змови високопоставлених чиновників, в тому числі, силовиків, з промисловцями і фінансистами топ-рівня для негласного, але фактичного управління країною.

Років п'ятнадцять тому, на заході правління Леоніда Кучми, зачатки глибинної держави з'явилися і в Україні.

Кучму можна підозрювати багато в чому, але тільки не у відсутності інстинкту влади і невмінні цю владу зберігати. Міцні терті мужики "викликані на килим", в кабінеті Даниловича бліднули, потіли і заїкалися, як першокласники.

Корупція і зловживання, зрозуміло, існували. Але порушники таїлися, ховали свої справи і неправедне багатство.

Якщо хтось із тодішніх бізнесюків попадався на чомусь, що загрожує криміналькою, то міг справу викупити-заплативши відразу, до оформлення протоколів. Якщо хабар затримувалася, і з'являлися документи, то закрити питання коштувало вже раз в десять дорожче. Якщо про справу публічно заявляв хтось із офіційних осіб, то ціна питання ставала майже непідйомною. Але от якщо про подію дізнавався і формулював своє ставлення президент Кучма, то викупити було неможливо — практично ніхто не ризикував йти поперек глави держави.

Ось тому Кучма і вважається таким собі арбітром, який розрулював в країні все. Однак в останні пару років втомився, майже відійшов від справ, офіційна система стала збоїти. А глибинна, з ініціативи олігархів і за сприяння глави АП Віктора Медведчука, стала набирати силу.

А ось при Вікторі Ющенку неофіційна влада отримала простір для зростання. За інерцією позицію президента як би поважали, але Віктор Андрійович формулював настільки вигадливо, що трактувань виникало, як бджіл у вулику. А трактували люди з оточення Ющенка (в тому числі, вельми активний Петро Порошенко, Секретар РНБОУ). З часом почали трактувати вже не слова, а потенційні наміри президента. Зрозуміло, що при такому розкладі голова ющенківської адміністрації Віктор Балога, як обмовляють, куражився перед закарпатськими корінцями, що справжній президент — це він. І штепелював факсиміле президента, що зберігався у нього, ресторанні серветки…

Саме в ті часи виникли масштабні тіньові схеми контрабанди сигарет в Європу з риттям тунелів під кордоном, ввезенням з Європи супердорогих автомашин як би дрібними підприємця як би в особисте користування, будівництво автодоріг з відкатом не менше 50%, операції з фіктивним ПДВ, а також почали виникати цілі скопища фірм-одноденок, що використовувалися в схемах, і конвертаційно-обналичивающие контори під дахом силовиків.

І біля кожного центру влади, як навколо зірок, формувалися планети з привладного бізнесу, який процвітав за рахунок близькості до бюджету і рясно годував тих, хто йому цю близькість забезпечував. Навколо АП-свої, найбільші бізнес-планети, навколо Кабміну-свої, поменше, і так далі аж до районних адміністрацій. І все частіше до преси і суспільства доносилися звуки ударного розпилу.

Віктор Янукович повернув пріоритет державній владі. Але у вигляді нерозривного її зрощування з глибинним державою.

Тоді кожен помітний діяч, від міністра до голів райадміністрацій, в обов'язковому порядку вступав в Партію регіонів. І додатково до офіційної зарплати отримував доплату в конверті плюс право "скопувати город" - тобто, запускати тіньові схеми за умови "занесення частки наверх", за чим стежили наглядачі.

Все - і державну владу, і глибинну - контролював пахан-президент, під яким перебували силовики, які з тіньовою системою, звичайно, взаємодіяли, але служили таки офіційною. А для вирішення практичних бізнес-питань був виділений старший син Януковича, Саша-стоматолог, який позиціонувався главою глибинної держави.

При Януковичі ж сформувалася така найважливіші риси тіньової системи як клановість і становість. Почалося, до речі, з прокурорів і суддів, потім поширилося вшир.

Мова про те, що в суддівському і прокурорському середовищі виробилися специфічні неписані, але неухильно дотримувані правила. Наприклад, гарантована безкарність: щоб не зробив помітний член цього закритого співтовариства, нехай він навіть спійманий над трупом з закривавленим ножем, його колеги роблять все, щоб його витягнути. Не за безкоштовно, зрозуміло, але ефективно!

У цій системі не мають значення професійні якості, так як родинні зв'язки куди важливіше. Непотизм, заборонений офіційним законом, став нормою глибинної держави. Більш того, сумний принцип радянських часів виявився розширений. Тепер начальниками наших дітей ставали не тільки діти наших начальників, як при Союзі, а ще й їх коханки/коханці, охоронці, водії та інша обслуга.

Взагалі, життєвою мудрістю в глибинній державі зробилося завчасне формування "подушки безпеки«: мова про акумулювання коштів, за які фігурант міг відкупитися від кримінального переслідування, купити собі або родичам» хлібну посаду", зберегти колишню при зміні влади і.т. д. у глибинній Україні продається і купується все, справа лише в ціні питання. І заради миттєвої вигоди зневажаються будь-які норми-патріотичні, моральні, соціальні, економічні.

Сформувалося ціле "глибинне" покоління, що почерпнуло від батьків підлі і цинічні "Принципи успішного життя", наприклад, "якщо заслана частка наверх, то вкрадене вважається заробленим". Або "закон і мораль — тільки для лохів-невдах". Або ось чудове: "настригти з лохів, виїхати подалі і жити щасливо". Можна свої глибинні скрижалі скласти…

Петро Порошенко легко і без напруги очолив неофіційну систему, оскільки був нехай і не головним, але помітним її творцем. Тим більше, що його лицемірна манера ідеально відповідає тіньовій суті глибинної держави. Так би мовити, стараннями і талантами Порошенка цей спрут поширився на оборонну промисловість, куди його раніше намагалися не пускати, і навіть на міжнародну сферу — так-так, піраміда ОВДП, махінації з активами проблемних банків, реструктуризація держборгу на кабальних умовах — це звідти, з глибини і з відома ПАПа.

Володимир Зеленський у попередньому житті не був функціонером глибинної держави. Він і зараз він не став для нього ні одноосібним авторитетом, як Кучма, ні сором'язливим Користувачем, як Ющенко, ні повновладним главою, як Янукович, ні мажоритарним акціонером, як Порошенко. Цьому можна було б аплодувати, якби оточення ВАЗа не занурилося в тіньову глибину з головою.

Володимир Олександрович міг би стати якщо не могильником, то хоч противником глибинної України. Але для цього він зобов'язаний був просто розтоптати першого, хто в його присутності посмів заїкнутися, що потрібні гроші для доплат депутатам, працівникам ВП та іншим. Розтоптати так, щоб інші зареклися навіть думати про подібне. Тому що це гроші тіньової глибинної держави. Які автоматично тягнуть за собою весь цей добиває країну схематоз, всепроникну корупцію і тотальну несправедливість з безкарністю одних і безправ'ям інших.

Навіть якщо сам президент не бере участі, цього мало.

Бо глибинна держава обійшлася без президента. Воно інтегрувало в себе ключових "нових осіб", причому, на частку, помітно меншу, ніж колишніх, тому що нові по малограмотності не в змозі її оцінити. Та й за зобов'язаннями відповідають погано. Глибинна держава їх терпить, але не поважає. Але ще презирливіше воно ставиться до президента, який як би не при справах, але в курсі. Благословляє, хоча сам забруднитися боїться. Але його оточення прикривається ним, і він за статусом несе відповідальність за все і всіх.

При цьому неадекватний президент, який живе не справами, а відосиками, повністю влаштовує глибинну державу. Тому що обходиться куди дешевше попередніх. А тріумфальні звуки розпилу країни нині несуться з-за кожної начальницької двері.

Сьогодні глибинна Україна сильніша за офіційну. Вона володіє колосальними ресурсами-фінансовими, медійними, адміністративними. У нього втягнуті майже всі активні функціонери офіційної влади. І глибинній державі не потрібні ні Європа, ні Росія, ні мир, ні війна, ні суб'єктність, ні інвестиції. Йому цілком достатньо слабкої жадібної влади і слухняного населення, що ведеться на політичну мішуру.

Олександр Кочетков, аналітик і політтехнолог, спеціально для "Політеки"