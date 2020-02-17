Відома українська співачка Аліна Гросу показала, чому вона сумує зі свого дитинства

Аліна в цей раз показала себе в колготах або лосинах, а також сукні. Образ Гросу доповнила кросівками. Вона сиділа на старому дивані поруч з маленьким раритетним телевізором і тримала в руках плівкову касету для запису фільмів. На тлі можна побачити також торшер, теж старий. Знімок прямо пронизаний раритетними речами, які можна віднести до останніх років минулого століття. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"За чим ви найбільше сумуєте з 90-х?:)) Тетріси, жуйки турбо і love is, касети перематывающиеся з допомогою олівця, відіки, денді, пістони, фішки, Mario, танчики))) а музика...яка музика)))", - написала Аліна.

Фанати поставили майже 9 тисяч лайків і написали багато коментарів:

"Скакалочкі, козаки розбійники, в вибивного, у футбол з хлопцями, а зараз подивишся у дітей дитинство комп'ютер і телефони", "За всім вище перерахованим + лимонад буратіно,морозиво пломбір,березовий сік в банках.диофильм,листівки,марки,календарики... які були часи", "Приставки Денді і безсмертний Маріо, Мортал Комбат", "Сумую за "Денді", пам'ятаю як сиділи і чекали своєї черги щоб пограти, по Том і Джеррі на відеокасеті, пам'ятаю як перший раз спробували шоколадне масло, це було щось".

Раніше ми повідомляли, що 24-річна українська співачка Аліна Гросу збентежила новими фото, на яких проміняла жіночний і романтичний стиль на більш брутальний.

Заради зухвалого стилю "пацанки" артистка зробила пишну зачіску а-ля кінець 80-х - початок 90-х, а також вибрала яскравий макіяж і вдалі аксесуари.

"Більше яскравих фарб. Кому вже літа і тепла? #выбирайгросу 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣?", - підписала фото артистка.

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А ще Politeka писала, що Гросу роздяглася і влаштувала фотосесію для дорослих прямо в ліжку

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