Політолог Руслан Бортник пояснив, що через позиції сторін на переговорах Трамп може вдарити ще жорсткіше по російській нафті, а щодо України – взятися за олігархів та еліти, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Кажуть, що Трамп переживає, Трамп напружений. Трамп дедалі більш агресивно ставиться до позиції росії та України у переговорному процесі. І що від внутрішньої напруги та словесних ескапад найближчим часом Трамп може перейти до жорстких дій щодо сторін», – зазначає Руслан Бортник.

Зупиняти Україні постачання військової допомоги, констатує експерт, – це вже не варіант, це грубо та неефективно, бо таким чином Трамп обрубає промисловість США та викличе хвилю співчуття до українців, його знову звинуватить у тому, що він підіграє москві, тим паче, що Європа здатна підтримати для нас хоча б якийсь час стабільність. Тим паче, додає він, є ефективніші інструменти, наприклад, розслідування щодо українських олігархів десь у Європі чи США.

«І прямо в лоб далі різатимуть логістику енергетичних поставок рф, різатимуть фінансування російського бюджету. Ми у різному стані з росією. З одного боку, росія, безумовно, – ворог та опонент Вашингтона, але й інструменти впливу на неї багато в чому вичерпані. Тобто все, що можна було жорстко відрізати росії, різали ще за Байдена. Тому її атакуватимуть у лоб або через партнерів, через торгові вікна», – пояснює Руслан Бортник.

Україна ж, констатує він, залежна від США не так грошима та зброєю, як політичними та економічними елітами, адже у кожного другого паспорт США, родичі у США, діти навчаються у США, активи та рахунки у США. І це, наголошує експерт, ті інструменти, у яких не звинуватять Трампа, він їх не використав поки що тому, що тиснув одночасно на обидві сторони, намагаючись не перетиснути та не розламати переговорний трек.

