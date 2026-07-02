Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що дефіцит бензину в росії реально може призвести до революції народу проти влади, тим паче, якщо кризу підсилюють самі нафтовики, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як розповідає експерт, колись він пожартував, що революція в росії почнеться в заторі на Садовому кільці, тому що затори – це символ некерованості, символ того, що уряд і влада не справляються з керуванням, це місце, де люди мають час зупинитися, подумати і самоорганізуватися, тому що вони опинилися у спільній біді. Тепер, констатує він, можна сказати, що революція в росії почнеться в черзі за бензином.

«Спільна біда згуртувало українців. Ми до 2022 року не були так згуртовані. Спільна біда згуртувала нас спочатку у 2014, потім у 2022. Зараз відсутність бензину як спільна біда може згуртувати росіян проти російської влади. Коли в Іркутську не маєш бензину, ти не на фронт в Україну їдеш, а йдеш брати штурмом міськком партії «Єдина росія». Коли у тебе в Омську немає бензину, ти не про Україну згадуєш. Чому вони не звинувачують українців у чергах? Тому що Україна далеко, а черга тут, і відповідає за це місцеве начальство. Далі можна подумати, що ще є путін, це вже наступний крок. Але не важливо, нас цілком влаштує, якщо вони почнуть нападати на представників місцевої влади», – пояснює Михайло Шейтельман.

«Медуза», розповідає він, провела опитування росіян щодо дефіциту бензину, і вони відповідали, що на українців злості немає, що в магазинах пропадає цукор, що не працює сільгосптехніка і доведеться повернутися до ручної праці, що хочеться схопити путіна за грудки і сказати: «Подивися, що ти накоїв». Тобто, пояснює експерт, росіяни пов'язують усе, що відбувається навколо, з путіним і війною. А з іншого боку, розмірковує він, відсутність бензину по всій росії може бути чиєюсь змовою, як відсутність пшеничного хліба в магазинах перед зняттям Хрущова.

«Це може бути правдою, тому що це по всій росії. Ми позбавили бензину південь, москву, але чому в Іркутську, Омську, Камчатці, Курилах? Може, справді це і є спосіб повалення? Це чудова історія. Хто це може зробити? «Лукойл» і «Роснефть». «Роснефть» – це Сєчин, він втрачає гроші, йому війна не подобається і не подобалася з першого дня. І він може спеціально підкручувати так, щоб бензину не було», – підсумовує Михайло Шейтельман.

Як повідомляла Politeka, Старіков розповів, що з травня Україна системно щодня завдає по рф ударів, щоб змусити путіна до миру.

Також Politeka писала, що Шейтельман пояснив, чому Сі Цзіньпін рятує Лукашенка від втягування Білорусі у війну.





