Політичний експерт і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко заявив, що перенесення війни у повітря буде мати вирішальне значення, Україна має посилити удари по рф, щоб добитися перемир’я, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами експерта, у війні в повітрі Україна вже здійснила прорив, про це свідчить і географія ударів Сил оборони по території рф. Колись, нагадує він, ми починали з ударів по прикордонних територіях рф, і думки не було, що дрони долетять до Омська, що ми зможемо вразити московський НПЗ. А поки Україна концентрується на ударах по окупованих територіях, додає експерт, то, ймовірно, триває підготовка до більш масованих ударів по москві і по Петербургу, по морській промисловій інфраструктурі.

«Повітряна фаза має вирішальне значення. Зараз це факт. ППО і відбиття атак – це 50% успіху. Тільки 50%, не 100%. Чому 50%? Тому що відбиття атак – це захист, але це не наступ. А для того, щоб нав'язувати ворогові власні правила, власні умови, треба проводити наступальні дії. Без цього ніяк», – підкреслює Олександр Мусієнко.

Це так само працює, констатує він, і на фронті, тому що, якщо ви постійно в обороні, то ворог буде закидувати вас м’ясними штурмами, буде намагатись просочуватись, може досягати результатів на тактичному рівні, тому потрібно проводити і контратаки. У війні в повітрі ж, стверджує експерт, треба не лише відбивати ворожі атаки і захищатись, але і завдавати ударів вглиб, це решта 50% успіху.

«У підсумку повітряна фаза буде ознаменована не тільки спроможностями з відбиття атаки, але й спроможностями завдати ворогові таких ударів, які його будуть виснажувати швидше, ніж виснажимося ми. Потрібні удари, які будуть тягнути за собою каскадні ефекти у військовій справі, в економіці, які, зрештою, змусять путіна піти на припинення вогню. Ось яка ставиться мета», – підсумовує Олександр Мусієнко.

Як повідомляла Politeka, Мусієнко пояснив, що зараз проблеми з ППО є і в України, і у росії, будуть взаємні удари.

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