Про це він розповів у своєму блозі.

«І російські конвої з нафтою, я би додав, і з бензином, і з дизелем визнати як абсолютно легітимні військові цілі. Це виправдано тим, що це допомагає путіну фінансувати війну, допомагає росії підтримувати свою військову агресивну машину на плаву. З такими листами потрібно звернутися і до ООН, ЄС і ОБСЄ, чітко сказати, що Україна не може контролювати і відповідати за те, що в окремих акваторіях Балтійського, Чорного і Каспійського морів можуть з'явитися невідомі надводні дрони, які будуть атакувати судна, що транспортують бензин до росії», – стверджує Олександр Мусієнко.

До того ж, нагадує він, путін стільки знущався з європейців, запускаючи дрони на їхні міста, кажучи, що вони невідомого походження, що ці надводні і підводні дрони невідомого походження мають з’являтися у Балтійському, Чорному і Каспійському морях.

«Треба перекривати кисень і думати про потужну морську блокаду. Нам потрібно консультуватися з країнами північної Європи, діяти спільно з Туреччиною у Чорному морі і говорити про морську блокаду, закривати Босфор для російських кораблів або кораблів, які прямують до російських портів. Міжнародне морське право і підходи до морської безпеки у світі мають бути переглянуті після ситуації з Ормузької протоки, після того, як Іран дозволяв собі її блокувати і тримати в заручниках країни Азії та інші, які залежать від постачання морем», – пояснює Олександр Мусієнко.

Також експерт нагадує, що у Другій світовій війні не вдалося би перемогти Гітлера і нацизм, якби не було ударів по конвоях, по портах, по верфях, де виготовлялися підводні субмарини і багато чого іншого. Тому, констатує він, треба відрізати росію від морів і не заважати добрим надводним піратським дронам працювати.

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