Артисти Кварталу 95 знову посвітили пісню колишньої голови Нацбанку України Валерії Гонтарєвої

Відповідне відео у своєму Facebook оприлюднила прес-секретар партії "Слуга народу" Юлія Палійчук, передає Politeka.net ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За її словами, в цей раз Студія Квартал 95 вирішила "попросити вибачення" у екс-глави НБУ Валерії Гонтарєвої, у якої нещодавно згорів будинок.

"У жінки прошу пробачення, знову збудуєм дачу вам, гроші зберем на карточку, на "Дельта банку" карточку. Те, що лунала пісня ця, вибачте лисого глупця во ім’я сина і отця, пресвята погорілиця", – заявили артисти зі сцени.

Після того, як актор Кварталу 95 Євген Кошовий заспівав пісню, артисти передали Валерії Гонтарєвої "полум'яний привіт".

"Український політик має прожити своє життя так, щоб потім не соромно було дивитися в очі своїм колегам в Лондоні", – додав в кінці пісні Євген Кошовий.

«Квартал 95» вибачився за Гонтарєву) Більше дивіться у новорічному випуску)) Gepostet von Юлія Палійчук am Montag, 16. Dezember 2019

Раніше ми повідомляли про те, що Квартал 95 потрапив у скандал після сценки про згорілий будинок екс-глави НБУ Валерії Гонтарєвої.

19 жовтня на телеканалі «1+1» вийшов концерт «Квартал 95», під час якого показали музичний номер, який назвали «Горіла хата».

Артисти Студії Квартал 95 разом з Хором Верьовки використовували за основу українську пісню «Горіла сосна, палала». У передланной пісні є такі слова «Горіла хата, палала, у Лондоні жінка плакала…». Тут йде мова про згорілий будинок екс-голови Нацбанку України Валерії Гонтарєвої.

Після того, як сценка викликала бурхливу реакцію в суспільстві і артистам почали надходити погрози, керівник хору Верьовки Зіновій Корінець зізнався, що за виступ їм заплатили 30 тисяч гривень.

Пізніше керівник хору приніс вибачення перед українцями і визнав, що участь у зйомках цієї сценки було неправильним.

Нагадаємо, нещастя сталося у родині Гонтарєвої: спливли нові подробиці розправи.

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