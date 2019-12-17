Російський актор Сергій Безруков публічно заявив про повну підтримку президента Росії Володимира Путіна і анексії Криму

Свій коментар він дав російським ЗМІ.

За словами актора, президент Росії має величезний рейтинг і саме тому він віддав свій голос за нього на виборах президента.

"Володимир Володимирович випереджає усіх у багато тисяч разів", - заявив Безруков.

Крім того він зазначив, що Крим-істині російська, так як там живе більшість росіян.

"Я вважаю, що, дійсно, "Крим наш". Я вважаю так, тому що підтримка там була величезною, кількість не просто російськомовного населення, а саме росіян у Криму, в процентному співвідношенні— величезна", - заявив актор.

Нагадаємо, серпні 2017-го російський актор потрапив в базу «Миротворця»у зв'язку з «свідомим порушенням державного кордону України та участю у пропагандистських заходах на території окупованої Росією Криму».

Раніше в Росії під час зйомок фільму «Іллінський кордон», в яких бере участь Сергій Безруков, трагічно загинув каскадер.

При цьому багатьох вразила реакція відомого актора на трагедію.

Зазначимо, після жахливого ЧП – на знімальному майданчику танк не загальмував і переїхав каскадера – мнигие чекали реакції Безрукова. Однак такої не було.

На своїй сторінці в соцмережі актор не згадав про трагедію. Зі своїми передплатниками він ділився інформацією про майбутніх виступах і кадрами в гримі.

Також Безруков анонсував новий фестиваль для дітей та юнацтва, художнім керівником якого він є.



Нагадаємо, экс-тату " Юлія Волкова зіграла таємну весілля після боротьби з раком.

Як повідомляла Politeka, на зйомках фільму з Безруковим помер актор.

Також Politeka писала, що Безруков перестав приховувати дочка, фани в захваті від нового фото.