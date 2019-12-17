Акції протестов почалися під Верховною Радою України у вівторок, 17 грудня

Це акції щодо ринку землі, авто з еврономерами і на підтримку законопроектів про Трудовому кодексі. Всього в районі Верховної Ради знаходиться кілька тисяч людей.

Головна з акцій - проти продажу землі. Закон вже прийнятий у першому читанні, і в цей день Аграрний комітет повинен підготувати правки до другого.

НА плакатах мітингуючих видно написи: "Продаж землі - зрада України", "Продаж народної землі - злочин перед народом".

Також під парламентом зібралися противники нового Трудового кодексу, який полегшує звільнення співробітників і збільшує робочий день.

Звучить гасла і про те, щоб повернути борги по зарплаті шахтарям. А неподалік зібралися представники "АвтоЕвросилы" - прихильники безпошлинного ввезення автомобілів з Європи.

Шевченко Gepostet von Авто Евро Сила am Dienstag, 17. Dezember 2019

Рух у центрі Києва частково перекрито, в тому числі, і по вулиці Грушевського. Уздовж вулиці Грушевського припарковані авто з європейськими номерами. На площі Конституції активісти стоять з прапорами "Разом - сила". На двох сценах виступають мітингувальники.

Крім того, йде протест проти законопроекту №0931 - "щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації". Який посилює норми з протидії дискримінації, вводить такі нові поняття, як: "виктимизация", "дискримінація за асоціації", "множинна дискримінація".

При цьому законопроект, по суті, може позбавити релігійні громади права відмовляти у працевлаштуванні представникам ЛГБТ (?!) "чи іншим людям, які ведуть спосіб життя, який не суперечить загальним моральним і церковними канонами". Вже не кажучи про те, що він обмежує свободу слова, світогляду і віросповідання. По суті йдеться про заборону критики ЛГБТ і навіть, як бачите, більше.

Зазначимо, поліція посилила охорону в урядовому кварталі.

Наголошується, що на чергування в посиленому режимі заступили та порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу.

Нагадаємо, автозаки стягнули під вікна Зеленського, ситуація в Києві загострюється.

Як повідомляла Politeka, у Києві розгорівся новий «Антимайдан», кадри скандального протесту.

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