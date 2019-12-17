Акции протестов начались под Верховной Радой Украины во вторник, 17 декабря

Это акции относительно рынка земли, авто с еврономерами и в поддержку законопроектов о Трудовом кодексе. Всего в районе Верховной Рады находится несколько тысяч человек.

Главная из акций - против продажи земли. Закон уже принят в первом чтении, и в этот день Аграрный комитет должен подготовить правки ко второму.

НА плакатах митингующих видны надписи: "Продажа земли - предательство Украины", "Продажа народной земли - преступление перед народом".

Также под парламентом собрались противники нового Трудового кодекса, который облегчает увольнение сотрудников и увеличивает рабочий день.

Звучит лозунги и о том, чтобы вернуть шахтерам долги по зарплате. А неподалеку собрались представители "АвтоЕвросилы" - сторонники безпошлинного ввоза автомобилей из Европы.

Шевченко Gepostet von Авто Евро Сила am Dienstag, 17. Dezember 2019

Движение в центре Киева частично перекрыто, в том числе, и по улице Грушевского. Вдоль улицы Грушевского припаркованы авто с европейскими номерами. На площади Конституции активисты стоят с флагами "Разом - сила". На двух сценах выступают митингующие.

Кроме того, идет протест против законопроекта №0931 - "относительно гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации". Который усиливает нормы по противодействию дискриминации, вводит такие новые понятия, как: "виктимизация", "дискриминация по ассоциации", "множественная дискриминация".

При этом законопроект, по сути, может лишить религиозные общины права отказывать в трудоустройстве представителям ЛГБТ "или иным людям, которые ведут образ жизни, который противоречит общим моральным и церковным канонам". Уже не говоря о том, что он ограничивает свободу слова, мировоззрения и вероисповедания. По сути речь о запрете критики ЛГБТ и даже, как видите, большем.

Отметим, полиция усилила охрану в правительственном квартале.

Отмечается, что на дежурство в усиленном режиме заступили и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога.

Напомним, автозаки стянули под окна Зеленского, ситуация в Киеве накаляется.

Как сообщала Politeka, в Киеве разгорелся новый «Антимайдан», кадры скандального протеста.

Также Politeka писала, что Майдан против Зеленского потерпел фиаско, Порошенко подставили самые близкие.