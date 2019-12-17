Російський співак і композитор В'ячеслав Добринін образив російських артистів, а також несхвально висловився про шоубізнес в РФ
Артист дав інтер'ю виданню КП, в якому пояснив, що йому дуже важко розмовляти з журналістами, він просто ненавидить це робити, адже для культурної людини дуже важко говорити одне і те ж по кілька разів.
Він також запевнив, що у нього прекрасна освіта на відміну від багатьох представників російського шоу-бізнесу, які говорять лише те, що їм сказали.
"Вони говорять те, що їм потрібно сказати, а я – те, що хочу. Але те, що я хочу сказати, іноді буває нецензурним", – сказав іменитий композитор.
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Крім того, журналіст вирішив з'ясувати у Добриніна, чи правда те, що він любить писати вірші з матюками. Композитор на це лише сказав, що з такими питаннями краще звернутися до Сергія Шнурова. Адже він великий фахівець, навіть "пісяє на глядачів із першого ряду".
Він зазначив, що закінчив у свій час Московський державний університет, навіть навчався в аспірантурі. А представники шоу-бізнесу тупі и не знають, що сказати.
"На відміну від представників шоу-бізнесу, які не знають нот, які погано говорять, що не знають, як висловити свої думки, тому що вони всі тупі! Я це говорю щиро", - зазначив артист.
Нагадаємо, несподівану заяву Макаревича про Криму розбурхало мережу.
Як повідомляла Politeka, Макаревич висловився про російською мовою.
Також Politeka розповідала, що Макаревич жорстко висловився про Крим.