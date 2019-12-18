Денис Пушилин і Леонід Пасічник прямим текстом повідомили про те, що їм плювати на міжнародні домовленості

Про це вони заявили під час спільного брифінгу, а його найцікавіший момент опублікував у своєму мікроблозі Twitter користувач під ніком Necro Mancer.

«Інтеграція з Росією вже запущена, і ми не зупинимо її за яких умов», – прочитав з листочка ватажок «ДНР».

В унісон прозвучали і слова «голови ЛНР». Пасічник озвучив заздалегідь підготовлений текст, щоб, не дай Бог, не відійти від написаного:

«Ми вважаємо, що інтеграція з Російською Федерацією абсолютно не суперечить Мінським домовленостями. І ми будемо її здійснювати без оглядки на те, згоден з цим Зеленський та його західні партнери чи ні».

У коментарях під публікацією не обійшлося без сарказму, що цілком пояснюється змістом подібних заяв.

«Це дуже складний план. Спочатку треба всіх заплутати:))», «Театр абсурду», «Маппет-шоу», «Інтегрувалися інтегрувалися, та не виінтегрувалися», «Та, ну і на*** ви, потрібні. Пенсію, обрубати і пі*** вам. Стіна, стіна, стіна», – пишуть користувачі.

Раніше ми писали про те, що на Донбасі почали заселяти квартири, залишені господарями, які виїхали на підконтрольну Україні територію. Їх новими власниками стають найманці з Росії і їх сім'ї. Згідно із законами «ДНР», житло, в якому ніхто не мешкає тривалий час, переходить у власність «республіки». Їх спеціально заселяють росіянами, щоб набрати критичну масу до місцевих виборів і проштовхнути потрібних Кремлю людей на керівні посади.

Нагадаємо, головний бойовик «ДНР» поставив зухвалий ультиматум Україні через Зеленського.

Як повідомляла Politeka, ватажок "ДНР" обізвав українців "заблукалими росіянами" і поплатився.

Також Politeka писала, що сильний союзник України поставив Зеленського в глухий кут через Донбасу.