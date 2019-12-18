Денис Пушилин и Леонид Пасечник прямым текстом сообщили о том, что им плевать на международные договоренности

Об этом они заявили во время совместного брифинга, а его самый интересный момент опубликовал в своем микроблоге Twitter пользователь под ником Necro Mancer.

«Интеграция с Россией уже запущена, и мы не остановим ее ни при каких условиях», – прочитал с листочка главарь «ДНР».

В унисон прозвучали и слова «главы ЛНР». Пасечник озвучил подготовленный заранее текст, чтобы, не дай Бог, не отойти от написанного:

«Мы считаем, что интеграция с Российской Федерацией абсолютно не противоречит Минским договоренностям. И мы будем ее осуществлять без оглядки на то, согласен ли с этим Зеленский и его западные партнеры или нет».

В комментариях под публикацией не обошлось без сарказма, что вполне объяснимо содержанием подобных заявлений.

«Это очень сложный план. Вначале надо всех запутать:))», «Театр абсурда», «Маппет-шоу», «Интегрировались интегрировались да не выинтегрировались», «Да, ну и на*** вы, нужны. Пенсию, обрубить и пи*** вам. Стена, стена, стена», – пишут пользователи.

Ранее мы писали о том, что на Донбассе начали заселять квартиры, оставленные хозяевами, которые уехали на подконтрольную Украине территорию. Их новыми хозяевами становятся наемники из России и их семьи. Согласно законам «ДНР», жилье, в котором никто не обитает длительное время, переходит в собственность «республики». Их специально заселяют россиянами, чтобы набрать критическую массу к местным выборам и протолкнуть нужных Кремлю людей на руководящие должности.

Напомним, главный боевик «ДНР» поставил наглый ультиматум Украине из-за Зеленского.

Как сообщала Politeka, главарь "ДНР" обозвал украинцев "заблудшими русскими" и поплатился.

Также Politeka писала, что сильнейший союзник Украины поставил Зеленского в тупик из-за Донбасса.