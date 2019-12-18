Зірка Comedy Club, відомий російський комік Гарік Мартиросян пояснив, чому перестав спілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським, хоча вони і були непоганих, навіть дружніх відносинах

Як повідомляє Politeka.net, російський комік Гарік Мартиросян зважився розповісти про це під час нового випуску YouTube-шоу "Макарена", який веде Карен Адамян (псмотреть відео доскрольте до кінця сторінки).

Крім того, він розповів про номер телефону найбільшої знаменитості, який є у нього в телефонній книжці.

Він зізнався, що у нього є номер телефону президента України Володимира Зеленського, який на його особисту думку є найбільшою зіркою зі світу шоу-бізнесу і політики.

Ведучий поцікавився у коміка, направив він для Зеленського хоч одну смску з привітанням, коли той здобув перемогу на виборах України.

"Ні. Я адекватна людина. Я ж розумію, що пройшло багато років з часів КВН. Тим більше, він дуже зайнята людина вже. Що з того, що він грав з нами коли-то в КВН. Це ж не означає, що він тепер повинен все життя в такому режимі існувати", - сказав російський комік, пояснивши, чому перестав спілкуватися з Зеленським.

Він також додав, що у Зеленського зараз великі проблеми, йому необхідно керувати величезною країною, тому Він не бажає віднімати у президента України навіть десяти секунд в його щільному робочому графіку. Але тим не менш він відповів, що зателефонував друзям Зеленського і висловив поздоровлення їм.