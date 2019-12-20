Батько президента України Володимира Зеленського Олександр Семенович дав скандальне інтерв'ю, в якому серед іншого обізвав українців «тупою біомасою»

Зокрема, політолог і блогер Михайло Бесараб на своїй сторінці у Фейсбуці розповів, що думає про батька гаранта і про таких людей в цілому, пише Politeka.net

За словами блогера, у скандальному інтерв'ю виданню «Країна» батько президента Зеленського Олександр Зеленський уточнив, що вважає «проплаченою біомасою» учасників «Варти на Банковій».

Михайло Бесараб зазначає, що він теж є одним з учасників тієї акції, отже, це висловлювання старшого Зеленського кинуто і в його бік.



За словами політолога, батько Зеленського є типовим носієм барвистою і багатогранної ментальності «південно-сходу».

«У такій системі координат рясніє і ностальгія по Союзу, і «наколоті апельсини» і «Держдеп», який організовує всі Майдани і війни, і американська армія на Донбасі, і думка про те, що всі западенці – поляки, і українська мова – це діалект російської», - пише він.

Політолог зауважив, що якщо б Зеленський був просто актором естради, то може «йому стало б Вовочку трохи шкода - за його «махровий» радянське дитинство і юність». Але тепер син такого батька є президентом України.

«І стає шкода не Україну, тому що у неї все буде добре. Трохи шкода кілька втрачених років нашого життя», - резюмує Бесараб.

Нагадаємо, батько Зеленського розповів про зраду, яке пережив його син: "Тепер поливає Вову брудом"

Як повідомляла Politeka, Путін з кортежем влаштував переполох в Парижі, про таке Зеленський і не мріяв.

Також Politeka писала, що батько Зеленського розкрив, що чекає сина за непокору Коломойському: "Якщо не вирішиться, то..."