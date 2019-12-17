Отец президента Украины Александр Зеленский решился рассказать, как же изменилась вся его жизнь сразу после того, как президентскую должность занял его сын

Александр Зеленский подчеркнул, что переживает за своего сына, ведь постоянные нападки на него очень ему не нравятся. Об этом он рассказал Стране.

«Переживаю за Вову, все надоело… Бьют его и бьют…», - рассказал отец гаранта Конституции.

Ко всему прочему, он попытался объяснить, как сейчас начало меняться отношение многих людей к его сыну. Александр рассказал об этом на примере то ли политолога, то ли общественного деятеля, который желал прорваться к власти, но у него ничего из этого не получилось и тот начал делать громкие заявления против Владимира Зеленского.

«После того, как Вова стал президентом, Х тоже сильно хотел попасть во власть. Не получилось. И сейчас он поливает Вову грязью. Человек полностью изменился», - начал жаловаться Александр Зеленский.

Он также признался, что его сын вряд ли мог понимать то, что в политике очень много грязи. Но Александр Зеленский радуется такому положению дел, ведь его сын не опытен в политике. По его словам опытный человек в политике - это тот, который знает коррупцию, ее схемы и связи.

«А пришел человек без этих связей. И он никогда не станет брать лишнюю копейку. Это я вам как живой отец говорю. Я просто знаю нашу семью», - высказал уверенность Александр Зеленский.

Напомним, рукопожатие Зеленского и Путина: произошло непредвиденное.

Как сообщала Politeka, Путин с кортежем устроил переполох в Париже, о таком Зеленский и не мечтал.

Также Politeka писала, что в сети высмеяли появление Путина на Нормандском саммите.