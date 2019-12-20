Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр Семенович дал скандальное интервью, в котором среди прочего обозвал украинцев «тупой биомассой»
В частности, политолог и блогер Михаил Бесараб на своей странице в Фейсбуке рассказал, что думает об отце гаранта и о таких людях в целом, пишет Politeka.net
По словам блогера, в скандальном интервью изданию «Страна» отец президента Зеленского Александр Зеленский уточнил, что считает «проплаченной биомассой» участников «Варти на Банковій».
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Михаил Бесараб отмечает, что он тоже является одним из участников той акции, значит, это высказывание старшего Зеленского брошено и в его сторону.
По словам политолога, отец Зеленского является типичным носителем красочной и многогранной ментальности «юго-востока».
«В такой системе координат изобилует и ностальгия по Союзу, и «наколотые апельсины», и «Госдеп», который организует все Майданы и войны, и американская армия на Донбассе, и мысль о том, что все западенцы – поляки, и украинский язык – это диалект русского», - пишет он.
Политолог подметил, что если бы Зеленский был просто актером эстрады, то может «ему стало бы Вовочку немного жаль - за его «махровое» советское детство и юность». Но теперь сын такого отца является президентом Украины.
«И становится жаль не Украину, потому что у нее все будет хорошо. Немного жаль несколько потерянных лет нашей жизни», - резюмирует Бесараб.
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