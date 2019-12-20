Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр Семенович дал скандальное интервью, в котором среди прочего обозвал украинцев «тупой биомассой»

В частности, политолог и блогер Михаил Бесараб на своей странице в Фейсбуке рассказал, что думает об отце гаранта и о таких людях в целом, пишет Politeka.net

По словам блогера, в скандальном интервью изданию «Страна» отец президента Зеленского Александр Зеленский уточнил, что считает «проплаченной биомассой» участников «Варти на Банковій».

Михаил Бесараб отмечает, что он тоже является одним из участников той акции, значит, это высказывание старшего Зеленского брошено и в его сторону.



По словам политолога, отец Зеленского является типичным носителем красочной и многогранной ментальности «юго-востока».

«В такой системе координат изобилует и ностальгия по Союзу, и «наколотые апельсины», и «Госдеп», который организует все Майданы и войны, и американская армия на Донбассе, и мысль о том, что все западенцы – поляки, и украинский язык – это диалект русского», - пишет он.

Политолог подметил, что если бы Зеленский был просто актером эстрады, то может «ему стало бы Вовочку немного жаль - за его «махровое» советское детство и юность». Но теперь сын такого отца является президентом Украины.

«И становится жаль не Украину, потому что у нее все будет хорошо. Немного жаль несколько потерянных лет нашей жизни», - резюмирует Бесараб.

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