Президента Украины Владимира Зеленского ждут проблемы с олигархом Игорем Коломойским



Такое мнение в интервью изданию "Страна" выразил отец президента Александр Семенович Зеленский.

По его словам, его сын борется против всей системы и последствия могут не понравится определенным лицам.



На вопрос понимал ли Владимир, когда шел в политику, что польется столько грязи он ответил:

"Не думаю, что он это понимал. И слава Богу. Как и то, что опыта нет - слава Богу! Сейчас опытный человек - это тот, кто знает концы, коррупцию, связи, схемы. Вот это опытный. А пришел человек без этих связей. И он никогда не возьмет лишнюю копейку. Это я вам вам как живой отец говорю. Я просто знаю нашу семью", - искрение ответил отец президента.

Кроме того, он подчернул, что к власти пришел человек, который никогда не сидел на потоках. Потому что у нас все президенты до этого сидели на потоках и добавил, что Владимира Зеленского в будущем ждут проблемы с Коломойским.

"Если будут конфликты и с Приватбанком не решится вопрос, то думаю, да. Вова борется против всей системы", - считает он.

Александр Семенович ранее говорил, что олигарх не имеет влияния на его сына, но если он не угодит олигарху, то канала "1+1" может отвернуться от президента.

"Ну канал же его? Он дает ему площадку, а потом скажет: "Пошел он на хер!", "Не пускайте его!" Логика есть?", - заключил он.



Ранее мы сообщали, что родителей президента Украины Владимира Зеленского преследует «черная полоса».

Согласно информации СМИ, как минимум три раза многоквартирный дом, в котором проживают родители Владимира Зеленского, мог взлететь на воздух из-за заложенного взрывного устройства.

Стоит отметить, что каждые ЧП имели большой резонанс в медиа, а на место происшествия, которые озвучивали злоумышленники, съезжались скорые и спасатели.

Напомним, рукопожатие Зеленского и Путина: произошло непредвиденное.

Как сообщала Politeka, Путин с кортежем устроил переполох в Париже, о таком Зеленский и не мечтал.

Также Politeka писала, что в сети высмеяли появление Путина на Нормандском саммите.





